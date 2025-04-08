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欧盟准备反击！特朗普否认暂停关税政策

2025年04月08日08:48 | 来源：新华网
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新华社北京4月8日电 欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员马罗什·谢夫乔维奇7日说，欧盟准备动用“一切贸易防御手段”应对美关税冲击，将于4月15日起实施第一轮对美反制关税。

因投资者担忧美国所谓“对等关税”加剧全球经济衰退风险，全球股市7日重演“黑色星期一”。美国总统特朗普当天表示，他不会暂停所谓的“对等关税”政策。

欧盟15日开始首轮反制

欧盟外交事务委员会7日在卢森堡举行部长级会议，旨在统一成员国立场，并就下一阶段对美贸易磋商制定策略。谢夫乔维奇会后宣布，欧盟4月15日起将实施第一轮对美反制关税，5月15日起实施第二轮。

谢夫乔维奇表示，欧盟仍希望通过对话和谈判推动美方取消关税，但如果与美方在关税问题上的谈判未能取得进展，欧盟将动用一切手段对美反制。“我们已做好准备，动用我们贸易防御工具箱中的所有手段，以保护欧盟单一市场、欧盟生产者和消费者的利益。”

据多家媒体报道，欧盟委员会当天晚些时候向成员国提议对部分美国产品征收25%关税，以回应美方钢铝关税措施。其中，对大豆及多种坚果类产品的关税措施将自12月1日起实施。欧盟内部文件显示，征收关税商品范围广泛，还包括钻石、鸡蛋、牙线、香肠和禽肉等。欧盟成员国将于9日就该提议进行表决。

美国总统特朗普的贸易和制造业高级顾问彼得·纳瓦罗7日称，如果欧盟希望与美国达成降低关税的协议，就必须削减其非关税壁垒，包括由增值税制度所带来的壁垒。谢夫乔维奇在回答记者提问时明确表示，增值税是欧盟成员国重要收入来源，欧盟不会改变现行增值税制度。

全球股市遭遇“黑色星期一”

因投资者担忧美国所谓“对等关税”加剧全球经济衰退风险，全球股市7日重演“黑色星期一”。亚太市场中，日本、韩国、新加坡、澳大利亚等多个股指出现多年未见的单日最大跌幅，韩国股市一度启动暂停程序化交易的“临时停牌”措施。

欧洲三大股指当天全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数7日报收于7702.08点，跌幅为4.38%；法国巴黎股市CAC40指数报收于6927.12点，跌幅为4.78%；德国法兰克福股市DAX指数报收于19789.62点，跌幅为4.13%。

美国标准普尔500种股票指数7日早盘跌入熊市区间，纳斯达克综合指数开盘后重挫近4%。然而，盘中有报道称白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特表示特朗普正考虑暂停征收90天关税，引发美国股市三大指数强劲反弹。纳指一度从跌5%反弹至涨4.3%，震荡幅度超9个百分点。

白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特称这是“假新闻”后，三大指数再度由涨转跌。截至收盘，道琼斯工业平均指数收于37965.60点，跌幅为0.91%；标普指数收于5062.25点，跌幅为0.23%，双双连跌第三天。纳指收于15603.26点，涨幅为0.10%，结束连续两个交易日的暴跌。

特朗普称不考虑暂停

特朗普7日在白宫与到访的以色列总理内塔尼亚胡会谈后对媒体表示，他眼下没有暂停关税政策的考虑，许多经济体的领导人正寻求与其谈判。他认为，强行执行关税政策和进行谈判，这两件事并不矛盾。

特朗普还说，他拒绝了欧盟当天稍早时表示的与美互免关税的提议，“不行，这完全不够”，“他们在贸易问题上欺骗我们”。

美国政府官员7日说，目前已有50多个经济体在就关税政策与美接触。但据美国时政新闻网站AXIOS援引知情人士的话报道，这些所谓的接触实则“缺乏真正的谈判架构或双向协作”，“令人沮丧”。

特朗普4月2日在白宫签署关于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对贸易伙伴加征10%的“最低基准关税”，并对一些贸易伙伴征收更高关税。（记者：丁英华、张兆卿、赵小娜、黄恒）

(责编：崔越、刘叶婷)

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