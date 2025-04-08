新华社洛杉矶4月7日电（记者黄恒）美国总统特朗普7日表示，他不会暂停所谓的“对等关税”政策。

特朗普当天在白宫与到访的以色列总理内塔尼亚胡会谈后对媒体表示，他眼下没有暂停关税政策的考虑，许多经济体的领导人正寻求与其谈判。他认为，强行执行关税政策和进行谈判，这两件事并不矛盾。

特朗普还说，他拒绝了欧盟当天稍早时表示的与美互免关税的提议，“不行，这完全不够”，“他们在贸易问题上欺骗我们”。

内塔尼亚胡在会谈后对媒体表示，以方将尽快消除对美贸易赤字。据美政府数据，2024年美以双边贸易额约370亿美元，以对美贸易顺差为74亿美元。

美国政府官员7日说，目前已有50多个经济体在就关税政策与美接触。但据美国时政新闻网站AXIOS援引熟悉情况人士的话报道，这些所谓的接触缺乏真正的谈判架构或双向协作，令人沮丧。

特朗普4月2日在白宫签署关于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对贸易伙伴加征10%的“最低基准关税”，并对一些贸易伙伴征收更高关税。

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