本报记者 宋亦然

秘鲁内政部近期公布的资料显示，2024年全年，秘鲁铲除了超过2.6万公顷的非法古柯作物，超过当年的既定目标。秘鲁“2030年国家禁毒政策”设定的首要目标是减少毒品生产和非法贸易，打击毒品供应链，主要措施是减少古柯叶的种植。“古柯叶是生产可卡因毒品的主要原料，这一重要成就反映了我们加强全链条打击贩毒活动所付出的努力。”秘鲁内政部副部长塞萨尔·瓜迪亚说。

秘鲁是拉美地区主要毒品产地之一，大量种植可用于提取可卡因的植物古柯。据政府估计，秘鲁至少有90%的古柯叶被用于非法毒品提炼及交易。自2015年以来，秘鲁国内的古柯种植量逐年增加。秘鲁政府去年6月发布的一份报告显示，秘鲁用于种植古柯的土地面积仅在2022年就增加了18%。秘鲁毒贩通常以墨西哥和西班牙为中转站，将毒品非法贩运至美国和欧洲。

近年来，秘鲁政府大力推行替代种植计划，鼓励种植古柯的农民转向种植咖啡、可可、水果等高回报的经济作物。不久前，秘鲁国家发展和无毒生活委员会在瓦努科省钦查奥地区投资约30万秘鲁索尔（1美元约合3.7秘鲁索尔）开展新一轮直接干预措施，将当地7个社区250个家庭纳入百香果替代古柯的种植计划中，鼓励当地民众远离非法种植活动。据悉，秘鲁国家发展和无毒生活委员会还为当地提供了专业技术援助和肥料指导，并落实了野外学校、技术会议和实习等活动，巩固替代种植成果。在签字仪式上，钦查奥地区的社区相关负责人尤西比奥·塔夫尔表示，相比于古柯，种植百香果不仅合法合规，也更符合国内市场需求，“相信我们能以此创造更美好的未来”。

秘鲁还采取多种举措加大力度打击毒品犯罪，构建全链条反毒体系，包括设立专门的反毒部队和跨境监控单位，加强对港口、机场和边境地区的严密防控，还加大对毒品种植区域的监管和打击力度，派遣军队和警察深入热带雨林地区对毒贩老巢进行清剿行动。

秘鲁警方“绿色中队”成立于2003年，主要任务是打击抢劫、盗窃和毒品交易等特定犯罪行为。近日在首都利马周边地区开展的一次禁毒行动中，一名秘鲁警方“绿色中队”成员身穿水豚人偶服装潜入某贩毒窝点，为其他队员的抓捕行动创造了机会。最终，秘鲁警方在此次行动中缴获1700包毒品及原料，受到公众关注。

秘鲁政府同时不断强化与其他国家的禁毒合作，共同构建多层次、跨国协同的反毒体系。去年12月，秘鲁外交部部长斯基亚莱尔向南美洲外交使团提交了“南美洲港口联盟”提案，旨在加强打击南美洲地区港口之间的非法贩毒活动。今年1月，秘鲁国家发展和无毒生活委员会与英国驻秘鲁大使馆签署协议，以加强秘鲁负责港口和机场管制的相关部门的运营和技术能力。秘鲁国家发展和无毒生活委员会负责人卡洛斯·菲格罗亚表示：“打击毒品贩运的斗争需要全社会共同参与，希望通过新的方式加大对毒品贩运的打击力度。”

《 人民日报 》（ 2025年04月08日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)