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新研究利用人类尿液生产氮肥

2025年04月08日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社马德里4月7日电  西班牙近期发布的一项研究显示，人类尿液可回收用于生产氮肥，不仅能促进都市农业发展，还能减少二氧化碳排放，节约用水，带来显著的环境效益。

　　西班牙巴塞罗那自治大学研究团队近期在《资源、保护与循环利用》杂志上发表论文介绍，据联合国相关统计数据，全球对氮肥的需求每年增长约1%，相当于每年增加超100万吨。而目前氮肥的生产主要依赖于天然气、石油和煤炭等不可再生能源，不仅消耗大量能源，还会导致二氧化碳排放。人类尿液中的氮含量丰富，回收处理后可制成氮肥，有助于减排并降低河流和地下水等水源的污染。

　　研究人员在建筑内设置了氮回收试验工厂和屋顶温室，以测试回收氮对番茄种植的影响。安装在建筑地下的处理装置收集来自免冲水小便池的尿液，并输送到专门的反应器。在反应器内，尿液与碱性物质混合，以调节其酸度，同时微生物将尿液中的尿素转化为硝酸盐，这种形式的氮更容易被植物吸收。生成的硝酸盐随后被用于屋顶温室中的水培番茄种植。研究表明，每立方米处理过的尿液可回收7.5千克氮，足以在露天条件下种植2.4吨番茄。研究人员指出，尿液再利用可充分挖掘本地资源，减少外部投入，提高农业生产过程的可持续性。这种方法还能降低对有限资源的依赖，并支持更加环保的循环模式。

　　虽然这项研究仍处于实验室阶段，但结果表明，如果能在更大规模上实施，例如将整个建筑的所有小便池连接到氮回收反应器，环境和经济效益将更加显著。目前，研究人员仍在开展进一步实验，例如分析人类尿液中药物成分的潜在残留及其在作物组织中的累积情况。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月08日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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