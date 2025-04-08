公众防火意识不足 消防人员设备短缺

本报记者 莽九晨

韩国中央灾难安全对策本部日前宣布，在韩国庆尚南道和庆尚北道蔓延的大型山火主要火点已全部扑灭。据统计，此次山火导致30人丧生、40余人受伤，超过3000处房屋被烧毁，数十处国家遗产受损。山火过火面积累计超过4.8万公顷，另有6800余人因山火流离失所。目前，相关受灾情况的统计工作仍在进行中，预计此次严重山火造成的人员伤亡和财产损失将是韩国历史上最严重的。韩国政府正通过发放紧急生活支援金等形式救助受灾民众，并计划通过建设迁居小区等满足受灾民众的居住需求。

此次韩国大型山火于3月21日始于庆尚南道山清郡，次日庆尚北道义城郡也出现山火。在强风作用下，山火迅速蔓延至安东、青松、英阳、盈德等多个市郡，发展成为韩国有记录以来最大规模森林火灾。根据韩国山林厅和地方政府3月31日的评估，此次大型山火造成的损失约为2万亿韩元（约合13.6亿美元），其中包括土地和建筑物的损失。据《韩国先驱报》报道，包括韩国国立山林科学院最新报告在内的多份报告都强调，此次大型山火令整个生态系统迅速退化，受灾地区的生态恢复至少需要30年，生态完全稳定则需要长达100年的时间。

韩国媒体称，此次大型山火暴露出韩国应对山火体系的多重短板。据韩国《亚洲日报》报道，人为因素依然是韩国发生山火的主因。据韩国警方3月30日通报，这次山火可能由一名56岁男子在祭扫时引发，目前警方已经立案调查。韩国山林厅今年2月发布的《2024年山火统计年报》显示，近10年来，约68%的山火源于焚烧、野外用火等人为疏忽。在此次大型山火救灾过程中，庆尚北道多地仍发现违规焚烧行为，反映出公众防火意识不足。

此次大型山火同时暴露出韩国消防人员和设备短缺问题。韩国《中央日报》报道说，参与扑灭山火的消防队员中有相当一部分是60岁以上人员，发给他们的一些装备在救火中发挥不了应有作用。老旧直升机和设备也无法应对多点同时发生的大规模山火。4月6日，韩国大邱市一处荒山发生火灾，一架参与灭火作业的直升机在灭火现场附近坠毁，机上一名飞行员遇难。韩国国土交通部航空铁路事故调查委员会公布的消息显示，此次坠毁的直升机有44年的机龄，飞行员郑某也已74岁。消息公布后，韩国社会要求增加消防人员和更新消防设备的呼声不断高涨。

针对此次大型山火暴露的短板，韩国国内专家呼吁立即启动相关改革，包括建立国家森林消防专职队伍、升级智能监测与预警系统、立法严惩违规用火行为等。韩国《中央日报》发表评论称，由于极端天气发生频率增加，春季大型山火很有可能成为常态。在干燥天气持续的情况下，小火种随时可能演变为大型灾难。韩国政府应通过整体反省和重新检查，构建快速应急体系，扩充专业人员和装备。

（本报首尔4月7日电）

《 人民日报 》（ 2025年04月08日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)