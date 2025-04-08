中国童书在意大利博洛尼亚国际儿童书展受青睐——

本报记者 谢亚宏

在中国联合展台，外国读者在阅读中国童书。

中外出版社代表在商谈中国童书版权输出事宜。

以上图片均为本报记者谢亚宏摄

为期4天的第六十二届博洛尼亚国际儿童书展日前在意大利博洛尼亚会展中心落幕。作为世界少儿图书和多媒体行业最重要的展会之一，本届书展共吸引了超过90个国家和地区的1500多家展商。中国图书进出口（集团）有限公司与40余家出版单位组成中国出版代表团，携2500余种图书参展。中国代表团还举办了多场文化交流和推介活动，向世界展现中国少儿出版业成果，推动更多中国童书走向世界。

在以“阅读中国”为统一标识的中国联合展台内，装帧精美、风格多样的中外文少儿图书，吸引了众多外国书商和读者驻足翻阅。“中国精品童书展区”集中展示《习近平讲故事（少年版）》《少年中国说：我读〈习近平谈治国理政〉》等作品，以及“中华先锋人物故事汇”“中华优秀传统文化少儿绘本大系”等丛书；“综合展区”童书集中展示了政治、经济、文化、哲学、社会科学、自然科学、文学艺术等领域的出版成果；“中国新锐插画作品展”和近期大热的电影《哪吒之魔童闹海》形象展板也吸引了不少参观者。

记者遇到了正在认真阅读《习近平讲故事（少年版）》的意大利世界中国出版社总编辑莱娅·文德拉梅尔。她表示：“这本书将习近平主席的讲话与生动通俗的故事结合起来，符合青少年的阅读习惯和兴趣。我认为，这本书可以帮助更多的外国青少年了解中国的文化历史和发展现状。”中国少年儿童新闻出版总社（以下简称“中少总社”）副总编辑蔺玉红介绍，《习近平讲故事（少年版）》由中少总社负责海外推广，目前已累计发行俄文、意大利文、西班牙文、日文等23个版本，成为中少总社版权输出的“拳头产品”。

版权交易是博洛尼亚国际儿童书展的重要特色，此次展会上多家中国出版社进行了版权推介活动。中少总社带来了儿童文学、图画书、卡通漫画、科普读物等110余种、涵盖21个语种的原创图书，中少总社所属《儿童文学》杂志发布了国际征稿计划，为全球优秀儿童文学作家打造国际交流互鉴平台。土耳其ZNN网络公司版权助理坎丹·阿勒姆利与中少总社代表商谈了下一步合作计划。她表示，此前公司出版了一系列中少总社的原创图书，销量很不错。“这些书籍品类丰富多元，内容质量高，兼具中国文化特色和国际视野。我们非常愿意代理和推介中方更多作品，面向更多国家、推出更多语种版本。同时，我们还计划组织与土耳其知名作家、画家的合作出版项目，以外国人视角书写中国故事、中国印象。”阿勒姆利说。

近年来，中国童书走向海外的规模不断扩大，中外相关领域合作进一步深化。此前，中国儿童文学作家曹文轩与德国插画师布丽塔·泰肯特鲁普合作的图画书《蝉与老牛》在中欧市场共同发行。此次书展上，两位创作者就儿童文学创作展开深入探讨。图书发行方德国雅各比·斯图尔特出版社创始人埃德姆特·雅各比表示，希望双方合作模式能成为范例，激励更多国际合作，推动儿童图画书创新发展。

由北京汇瑞嘉合文化发展有限公司与联合国教科文组织共同策划、湖南少年儿童出版社出版的“丝绸之路大冒险”丛书，由来自中国、意大利、希腊等国的团队设计编辑而成，即将推出中文、英文、阿拉伯文、意大利文、斯洛文尼亚文5个版本。引进阿拉伯文版的阿联酋萨卡法出版社负责人巴沙尔·切巴罗表示，古丝绸之路绵亘千年，是中国和阿拉伯国家人民共同的文化记忆。这套丛书的推出将帮助阿拉伯地区少年儿童了解历史、展望未来。丛书内容趣味性强、通俗易懂，相信将受到广大读者的欢迎。

本届书展上，博洛尼亚展会集团与中南出版传媒集团等机构联合举办了“卓越大师·中国”颁奖典礼，为19位入围获奖名单的中国插画师设立了作品展示专区。博洛尼亚国际儿童书展总监埃莱娜·帕索里表示，博洛尼亚国际儿童书展与中国有着特殊的缘分，非常有幸成为“卓越大师·中国”的主办方之一，让世界观赏优秀的中国插画作品，领略中华文化的深厚底蕴。

国际儿童读物联盟是儿童文学领域的最高荣誉——国际安徒生奖的设立机构，在全球80多个国家设有分会。国际儿童读物联盟主席巴萨拉特·卡齐姆在书展上受邀参加了“走向世界的中国IP——少儿出版发展论坛”。她表示，中国儿童读物有着优良传统，她和孩子都曾阅读过中国童书，并对其中的中国文化特色着迷。“当前，中国童书走向世界的势头非常好，在世界的影响力不断扩大。国际儿童读物联盟希望未来与中国的作家、插画师和出版社加强合作，为全世界儿童提供更多高质量读物。”

（本报意大利博洛尼亚电）

《 人民日报 》（ 2025年04月08日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)