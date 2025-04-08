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商务部——

一如既往为包括美资企业在内的在华外资企业提供保障

2025年04月08日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社北京4月7日电  记者7日从商务部获悉：4月6日，商务部召开美资企业圆桌会。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激表示，不论国际风云如何变幻，中国推进改革开放坚定不移，多边主义是解决世界面临困难挑战的必然选择，中国开放的大门只会越开越大，利用外资的政策没有变也不会变。商务部将一如既往为包括美资企业在内的在华外资企业提供保障，依法保护外资企业合法权益，积极推动解决外资企业问题诉求。中国过去是、现在是、将来也必然是外商理想、安全、有为的投资沃土。

　　凌激说，近几天，美国以各种借口宣布对包括中国在内的所有贸易伙伴滥施关税，严重损害以规则为基础的多边贸易体制，严重侵犯各国正当权益，中国政府对此强烈谴责，坚决反对，并已采取果断措施加以反制。中方反制措施既是坚定维护包括美资企业在内的企业合法权益，也是促使美国回到多边贸易体制的正确轨道上来。关税问题的根子在美国，希望美资企业追根溯源、澄清因果，发出理性声音，采取务实行动，共同维护全球产供链稳定，促进合作共赢。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月08日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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