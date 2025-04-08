本报记者 任皓宇

“博鳌亚洲论坛一直是凝聚各方共识、促进合作发展的重要平台。”博鳌亚洲论坛理事、沙特基础工业公司首席执行官阿卜杜拉哈曼·阿尔—法季在接受本报记者采访时表示，期待与包括中方在内的合作伙伴一道，以创新合作推动可持续发展，共创美好未来。

“亚洲地区文化多元、发展多样，是全球经济发展的关键组成。”阿尔—法季表示，自成立以来，博鳌亚洲论坛积极促进经济交流、全球对话以及各方合作，在推动亚洲合力应对全球挑战、实现可持续增长方面发挥着重要作用。

“中国积极推动区域合作发展。”阿尔—法季表示，2024年中国国内生产总值首次突破130万亿元人民币，继续成为亚洲乃至全球经济增长的重要引擎。通过共建“一带一路”倡议等，中国以实际行动为促进区域互联互通、完善基础设施建设和加强贸易合作等作出重要贡献。

阿尔—法季高度评价中国坚定推动高质量发展的决心。“今年的中国全国两会再次明确了中国对可持续发展和高质量发展的重视，鼓励各行业企业推动创新合作、实现可持续发展、应对全球挑战。”他说，“中国化工行业向智能化、高端化、可持续发展方向不断迈进，为包括沙特基础工业公司在内的国际化工企业提供了重要的增长机遇。”

自上世纪80年代进入中国市场以来，沙特基础工业公司持续加大在华投资，与中国合作伙伴紧密协作，以创新解决方案和先进生产技术助力产业发展。2023年，沙特基础工业公司参与投资的年产26万吨聚碳酸酯项目在天津投入商业运营；2024年，公司参与投资建设的中沙古雷乙烯项目主体工程全面动工，总投资约448亿元人民币。“中国是我们在全球最重要的战略市场之一，我们将持续扩大在华业务布局，相信在中国市场能有更多收获。”阿尔—法季说。

今年是中沙建交35周年。“沙中合作不断深化，促进了两国经济社会发展，也在持续催生新的合作机遇，特别是在工业发展和能源转型领域。”阿尔—法季说，共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”深度对接，推动各领域务实合作走深走实。“展望未来，我们将继续深化与中国及其他伙伴的合作，积极探索低碳技术、材料创新等领域的合作机会，为共同发展繁荣贡献力量。”

《 人民日报 》（ 2025年04月08日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)