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外交部——

美方滥施关税无异于剥夺各国特别是全球南方国家发展权利

2025年04月08日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社北京4月7日电  （记者成欣、袁睿）外交部发言人林剑7日表示，美方滥施关税无异于剥夺各国特别是全球南方国家的发展权利。世贸组织数据分析显示，在经济发展不对等、经济实力不对等的情况下，美国加征关税政策将进一步拉大各国贫富差距，欠发达国家将遭受更大冲击。这将严重损害实现联合国2030年可持续发展议程的努力。美方实施差别化税率违反世贸组织非歧视原则，严重破坏正常国际经贸秩序和全球产供链安全稳定，严重损害多边贸易体制，严重冲击世界经济复苏进程，必然遭到国际社会普遍反对。

　　“开放合作是历史潮流，互利共赢是人心所向。发展是世界各国的普遍权利，而不是少数国家的专利。”林剑说，各国应当秉持共商共建共享原则，坚持真正的多边主义，共同反对各种形式的单边主义、保护主义，维护以联合国为核心的国际体系，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月08日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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