马来西亚东海岸铁路项目铺轨基地的焊轨场内，工人在对焊头进行喷风冷却。

本报记者 管克江摄

中马两国媒体记者在马来西亚东海岸铁路项目第十分部工艺展示厅采访项目相关负责人。

本报记者 杨 一摄

本报马来西亚关丹4月7日电 （记者刘慧）7日，人民日报和马来西亚媒体高质量共建“一带一路”联合采访在马来西亚彭亨州首府关丹市启动。这是中马两国媒体首次在马来西亚举行高质量共建“一带一路”联合采访。

当天，人民日报和马来西亚《星洲日报》、《星报》、《南洋商报》、亚洲红点传媒记者一行前往关丹采访正在建设中的马来西亚东海岸铁路项目。该项目是中马共建“一带一路”旗舰项目，全长约665公里，跨越马来西亚的4个州，由中国交通建设集团有限公司承建。项目建成后将有效带动马来西亚东海岸地区经济发展，提升区域互联互通水平。接下来，联合采访团还将深入探访马中关丹产业园、厦门大学马来西亚分校等务实合作项目。

“此次联合采访让我有机会深入探访马中合作项目，加深对马中友好的理解。”亚洲红点传媒主理人李明奕计划在社交媒体平台发布相关视频报道，“希望更多观众通过我的镜头了解两国友好合作的故事”。





版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2025年04月08日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)