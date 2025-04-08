韩春霖

驼铃古道丝绸路，胡马犹闻汉唐风。中国与中亚国家的交往历史可追溯至汉唐。千年前，撒马尔罕的金桃穿越漫天黄沙，在驼铃声声中走过蜿蜒连绵的西域之路，与万国衣冠共聚长安。2023年5月，中国和中亚国家元首齐聚西安共襄盛举，成功举行首届中国—中亚峰会。今年6月，第二届中国—中亚峰会将如期而至，届时六国领导人将齐聚哈萨克斯坦首都阿斯塔纳共商中国—中亚发展大计。

新时代以来，习近平主席把握国际大势和地区发展规律，创造性提出亲诚惠容周边外交理念，推动中国同周边国家睦邻友好、合作共赢、融合共生，开创中国周边外交新局面，中国同西北要邻中亚国家关系进入新纪元。

哈萨克斯坦是中国最大的中亚邻国，两国山水相连、命运与共，是好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟。习近平主席5次访问哈萨克斯坦，2013年在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲时首次提出“丝绸之路经济带”倡议，2022年将哈萨克斯坦作为新冠疫情后首访首站，推动中哈关系不断实现跨越式发展，引领中国同中亚国家建立3个“先行示范区”。

建立打造全面战略伙伴集群先行示范区。中国同中亚国家秉承平等协商、互谅互让原则，厘清3300多公里边界划分。中哈从全面彻底解决历史遗留的边界问题、签署睦邻友好合作条约到建立战略伙伴关系、全面战略伙伴关系、永久全面战略伙伴关系，两国关系不断实现跨越式发展，基本每十年上一个新台阶。目前，中国同所有中亚国家都建立了全面战略伙伴关系，与哈萨克斯坦建立起独一无二的永久全面战略伙伴关系。

建立共建“一带一路”先行示范区。中国与中亚五国全部签署了共建“一带一路”合作文件，在全球范围内树立了标杆。哈萨克斯坦是共建“一带一路”倡议首倡之地和西出首站，合作起步早、基础牢、成果丰。2024年中哈双边贸易额达438.2亿美元，创历史新高。建交30多年来，中国同中亚国家贸易额增长100余倍。中欧（中亚）班列成为支撑国际合作的“钢铁驼队”。中国—中亚天然气管道三线并行，成为中国天然气陆上进口重要来源。哈萨克斯坦成为首个同中国互免签证的中亚国家，免签一年多来，双方人员往来数量倍增。

建立共建人类命运共同体先行示范区。中国同中亚国家彼此尊重各自自主选择的发展道路，在涉及国家独立、主权和领土完整等核心利益上相互坚定支持，坚决反对外来干涉，坚持命运与共。中哈构建世代友好、高度互信、休戚与共、共享繁荣的命运共同体，中国同其他中亚国家也在构建不同内涵的命运共同体。

当前，百年变局加速演进，国际和地区形势变乱交织，在亲诚惠容周边外交理念指引下，中国同中亚国家关系发展取得丰硕成果，携手打造双方关系新的“黄金三十年”，共同构建中国—中亚命运共同体。

深化政治互信，做彼此战略支撑。加强治国理政经验交流，尊重各国发展道路选择，坚持推动命运共同体意识落地生根，坚定支持彼此核心利益，共同反对外来干涉，确保政治安全。

坚持共谋发展，走协同发展之路。推动全球发展倡议在中亚落地，推进共建“一带一路”倡议与中亚国家发展战略对接，用中国式现代化助力中亚国家协同式发展，与中亚国家做“现代化道路上的同路人”。

促进民心相通，筑牢民意相亲根基。唯以心相交，方能成其久远。中国同中亚国家文旅、青年交流齐头并进，科技、教育合作比翼齐飞，不断深化文明交流互鉴，夯实世代友好的民意基石。

（作者为中国驻哈萨克斯坦大使）

《 人民日报 》（ 2025年04月08日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)