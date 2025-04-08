新华社布鲁塞尔4月7日电（记者丁英华 张兆卿）欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员马罗什·谢夫乔维奇7日在卢森堡出席欧盟外交事务委员会会议后对媒体表示，欧盟准备动用“一切贸易防御手段”应对美关税冲击，将于4月15日起实施第一轮对美反制关税。

此次欧盟部长级会议旨在统一成员国立场，并就下一阶段对美贸易磋商制定策略。谢夫乔维奇表示，欧盟仍希望通过对话和谈判推动美方取消关税，但如果与美方在关税问题上的谈判未能取得进展，欧盟将动用一切手段对美反制。

谢夫乔维奇说：“我们已做好准备，动用我们贸易防御工具箱中的所有手段，以保护欧盟单一市场、欧盟生产者和消费者的利益。”

谢夫乔维奇表示，欧盟4月15日起将实施第一轮对美反制关税，5月15日起实施第二轮。欧盟委员会将于7日晚些时候向成员国提交一份对美国钢铝征收报复性关税的产品和税率清单。

美国总统特朗普的贸易和制造业高级顾问彼得·纳瓦罗7日称，如果欧盟希望与美国达成降低关税的协议，就必须削减其非关税壁垒，包括由增值税制度所带来的壁垒。谢夫乔维奇在回答记者提问时明确表示，增值税是欧盟成员国重要收入来源，欧盟不会改变现行增值税制度。

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