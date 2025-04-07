人民网华沙4月7日电（记者禹丽敏）布达佩斯消息：浙江婺剧《白蛇传》全本大戏日前在匈牙利第二大城市德布勒森市的乔克瑙伊剧院精彩上演，中国驻匈牙利使馆参赞孙杰、德布勒森市市长鲍普、负责文化旅游事务的副市长普斯卡什、布达佩斯中国文化中心主任金浩及当地社会各界人士近500余人到场观看。

演出现场。中国驻匈牙利大使馆供图

改编自中国民间神话的婺剧《白蛇传》，以“游湖”“水斗”“断桥”等经典场景串联起白娘子与许仙的传奇爱情。演出中，文戏的婉转唱腔与武戏的惊险身段相得益彰：青蛇的“蛇步”“蛇形手”尽显灵动野性，许仙“飞扑下跪”“吊毛翻滚”等高难度动作引得观众屏息凝神。尤其是被誉为“天下第一桥”的《断桥》选段，以“文戏武做”的独特风格，将人物情感的剧烈冲突外化为行云流水的程式化表演，生动诠释了“唱煞白蛇，做煞青蛇，跌煞许仙”的艺术精髓。

剧院内，演员扎实的演艺基本功引得阵阵叫好，匈本地观众虽语言不通，却通过演员细腻的身段表情读懂了跨越千年的爱情悲欢。谢幕时，观众报以长达十分钟的热烈掌声，不少当地观众用匈牙利语高喊“再来一段”。活动现场掌声经久不息，将这场戏剧盛宴推向了最动人的高潮，为演出画上圆满的句号。

演出现场。中国驻匈牙利大使馆供图

演出现场。中国驻匈牙利大使馆供图

德布勒森市长鲍普感慨道：“中国戏曲将诗歌、音乐、舞蹈熔于一炉，这种综合性艺术让我们重新思考传统戏剧的现代表达。”

此次演出团队由来自浙江婺剧艺术研究院的41名演职人员组成，自3月31日至4月7日开启匈牙利德布勒森、奥地利维也纳的双国巡演。

作为“2025中国戏演出季的开篇之作，此次巡演不仅是婺剧首次登陆匈牙利，更以“全本大戏+深度体验”模式刷新海外传播范式。浙婺艺术研究院院长王晓平表示，团队在创排时就充分考虑国际视角，通过中英匈三语字幕翻译弱化语言隔阂，武戏节奏强化视觉冲击，跌宕起伏的情节以及紧凑的故事节奏贯穿整部剧目。“我们不是单向输出文化符号，而是寻找人类共情的故事表达。”王晓平表示。

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