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澳大利亚前外交部长鲍勃·卡尔：深化澳中合作 共谋发展新机遇

2025年04月07日14:58 | 来源：人民网-国际频道
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人民网悉尼4月7日电（林冰） 澳大利亚前外交部长鲍勃·卡尔日前在接受人民网采访时表示，中国的发展历程令人瞩目，是全球经济的重要引擎，为包括澳大利亚在内的合作伙伴创造了巨大机遇。

今年是中澳自由贸易协定签署十周年，鲍勃·卡尔在专访中就澳中合作的机遇、中澳自由贸易协定的影响及未来合作方向等分享了看法。

卡尔认为，中国的崛起是当今世界最重要的历史进程之一。中国的发展历程令人瞩目，是全球经济的重要引擎，并为包括澳大利亚在内的合作伙伴创造了巨大机遇。澳大利亚作为资源出口国，与中国的经济互补性极强，双方的合作有助于实现共同发展。

回顾担任澳外交部长的经历，卡尔表示，当时中澳两国在相互尊重的基础上推进双边关系。他任外长期间曾三次访华，并推动中澳于2013年建立战略伙伴关系，确立了定期高层对话机制，为深化经贸合作奠定了基础。

卡尔称，中澳自由贸易协定为两国经济带来实质性收益，加速了澳中贸易增长，并使中国成为澳最大贸易伙伴。澳大利亚优质农产品（葡萄酒、海鲜、牛肉、乳制品等）进入中国市场，形成稳定的销售渠道，为中国消费者提供了更多优质选择。澳大利亚也是中国能源和矿产的可靠供应国。

卡尔称赞在众多成功的移民群体中，华人社区最具代表性。他说华人子女在学业上表现优异，勤奋努力，迅速在各专业领域崭露头角。华人不仅在教育、商业和社会领域展现卓越能力，还以守法守规、积极融入的精神获得广泛认可，为澳社会发展作出了重要贡献。

卡尔表示，目前两国关系总体趋于稳定，贸易往来持续回暖，并在新能源、科技、教育等领域展现出更多合作机遇。他强调，在全球经济不确定性加剧的背景下，澳大利亚应以更务实的态度看待中澳关系，把握合作机遇，实现互利共赢。

(责编：贾文婷、杨牧)

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