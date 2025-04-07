人民网伦敦4月5日电（徐量）2025“投资中国”英国推介会于4月4日在伦敦举行，活动围绕服务英国企业“投资中国”进行政策解读、信息分享和双向对接。中国商务部外资司司长朱冰、中国驻英国大使馆经济商务公使余本林、英国商业贸易部投资总监吴侨文、英中贸易协会首席执行官彼得·伯内特、英国驻华贸易使节倪乐思、英国48家集团主席杰克·佩里等嘉宾出席活动并致辞。来自湖北省、重庆市、厦门市、沈阳市、武汉市等国内省市政府部门和企业代表，以及汇丰银行、施乐辉、赫力昂、阿斯利康等英国企业代表共300余人参会对接。

2025“投资中国”英国推介会现场。杨浩鹏摄

朱冰表示，当前是投资中国的良机，中英经贸合作稳健发展，中国市场为英企提供巨大机遇。英企在金融、科技、高端制造等领域优势明显，助力中国发展的同时也增强了自身竞争力。中国正推动高质量发展，在生命科学、绿色金融、人工智能等新兴领域，中英合作潜力巨大。中国将持续扩大开放，优化营商环境，为全球投资者提供更广阔平台。

中国商务部外资司司长朱冰发表致辞。杨浩鹏摄

中国驻英国大使馆经济商务公使余本林指出，中英经贸关系韧性强、活力足，即使在复杂国际形势下仍保持稳定增长，充分体现两国经济的高度互补性。过去十年中国经济持续增长，为全球经济注入动力，中国欢迎更多英国企业来华投资，共享发展红利。中国驻英大使馆也将继续支持双向投资合作，助力企业把握机遇，共创未来。

中国驻英国大使馆经济商务公使余本林发表致辞。杨浩鹏摄

包括英国商业贸易部投资总监吴侨文以及英中贸易协会CEO彼得·伯内特在内的多名英国官员和商界领袖表示，中国在服务业开放和知识产权保护方面取得积极进展，为英国企业带来机遇。英方欢迎高质量中国投资，也鼓励本国企业深耕中国市场。中英在金融服务、清洁能源、创意产业等领域合作潜力巨大，相关机构将持续搭建企业交流平台，推动双边合作落地见效。

英国商业贸易部投资总监吴侨文发表致辞。杨浩鹏摄

本次推介会重点介绍了第二十五届中国国际投资贸易洽谈会、多名省市级政府代表在活动上分别就贸易洽谈和国内服务业扩大开放试点进行详细推介。厦门市副市长林志成表示，厦门作为改革开放前沿和国际港口城市，在多个高端产业与海外深度联动。第二十五届中国投洽会将于9月在厦门举办，聚焦三大投资主题，英国为主宾国，预计吸引全球逾5000家企业参会。沈阳市副市长赵伟、武汉市政府副秘书长姚晴、重庆市商务委副主任唐卫东展现了本地实施服务业扩大开放的成果和合作机遇。

湖南省商务厅厅长龙小红对湖北省商务工作的专题介绍另在场嘉宾印象深刻，她以哪吒用一斤莲藕重塑金身做比喻，激起了在场来宾对湖北的兴趣。她表示湖北在加快打造内陆开放高地，外资企业进出口和投资增长均居中部首位，世界500强企业入驻达325家。英国是湖北重要经贸伙伴，2024年双方贸易额增长超25%，阿斯利康、联合利华、英国石油等多家英企深耕湖北。龙小红也强调湖北会持续优化营商环境，扩大外资准入，建设国际合作园区，出台“外资15条”，完善配套服务，增强外资企业发展信心。

湖南省商务厅厅长龙小红做商务工作情况推介。杨浩鹏摄。

推介会还专门设置了 “中英健康创新平台”与“选择经开”对话环节中，多位中英政企代表认为，中国医疗健康市场快速发展为跨国企业带来宝贵机遇，搭建资源联动平台将助力双方共享健康产业资源。同时，嘉宾们指出，中国国家级经开区始终支持外资发展，当前更聚焦高质量发展，持续为外资企业深耕中国提供优质服务与保障。

中英健康创新平台对话现场。主办方供图

本次“投资中国”英国推介会由中国商务部主办，英中贸易协会、中国银行（英国）有限公司、中国国际金融股份有限公司协办，商务部投资促进事务局具体承办。

(责编：贾文婷、杨牧)