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中国驻朝鲜使领馆举行清明祭扫活动

2025年04月04日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报平壤4月2日电  （记者刘融）今年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战75周年。3月30日，在清明节即将到来之际，中国驻朝鲜大使王亚军率中国驻朝鲜使馆、驻清津总领馆全体馆员，在朝中资机构和媒体代表及旅朝华侨代表等近60人赴咸镜南道长津郡，祭扫长津邑、新兴里中国人民志愿军烈士陵园，向长津郡下碣隅里杨根思烈士纪念碑敬献花篮，祭奠缅怀在长津湖战役中牺牲的中国人民志愿军英烈。

　　王亚军大使带领中方一行在志愿军烈士墓高唱中华人民共和国国歌，深情鞠躬默哀、献花祭酒，向英烈们带来了祖国和人民对他们的思念和问候。“正义之师，融爱国主义、英雄主义、乐观主义、国际主义精神于一体，铸就伟大抗美援朝精神，丰富中华民族精神谱系，德被四方。”王亚军大使诵读祭文，深切缅怀中国人民志愿军的丰功伟绩，传承颂扬伟大抗美援朝精神。

　　朝方陪同人员表示，75年前的冬天，志愿军战士们穿着单薄的夏装同美军殊死战斗，那是何等的毅力和精神！朝鲜人民永远铭记志愿军付出的巨大牺牲和树立的丰功伟绩。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月04日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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