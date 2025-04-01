打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

俄罗斯总统普京会见王毅

2025年04月01日23:58 | 来源：新华网
小字号

　　新华社莫斯科4月1日电（记者江宥林）当地时间4月1日，俄罗斯总统普京在莫斯科会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

　　普京请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，表示很高兴看到同习近平主席达成的各项共识得到有效落实，俄中关系保持高水平发展，各领域务实合作持续深化，“俄中文化年”顺利推进，引发积极热烈反响，夯实了两国友好的民意基础。今年是苏联伟大卫国战争胜利80周年，期盼中方来俄出席纪念活动，共同庆祝抗击纳粹法西斯和日本军国主义的胜利。俄方正全力推进筹备工作，愿以此为契机推动俄中全面战略协作伙伴关系迈上新台阶，不断深化双方在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边框架下的合作。面对动荡不定的国际局势，俄中双方应持续向世界发出加强战略协作的有力信号。

　　王毅转达了习近平主席对普京总统的亲切问候，表示在两国元首的战略指引和关心推动下，中俄关系成熟、坚韧、稳定，政治互信不断加深，战略协调更加紧密，务实合作持续深化，保障了两个大国各自的发展振兴，维护了双方在重大国际地区事务中的共同利益。中俄合作从不针对第三方，也绝不受外部干扰。中俄关系不会止步不前，只会越走越宽广。中俄友好不是面向当下，而是着眼更长远的未来。

　　王毅说，80多年前，中苏两国人民分别在亚洲和欧洲主战场上前仆后继、浴血奋战，付出巨大民族牺牲，打败了日本军国主义和纳粹法西斯，为人类和平事业作出了重大贡献。80年后的今天，中俄作为动荡世界中的重要稳定性力量，要携手捍卫二战胜利成果，共同维护战后国际秩序和联合国在国际体系中的核心地位，共同推进世界多极化和国际关系民主化。双方已就支持彼此举办“80周年”重要纪念活动进行了全面对表，相信两国元首年内重要交往将再次书写中俄关系的新篇章。

　　访俄期间，王毅还同俄罗斯外长拉夫罗夫举行多轮会谈。

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部