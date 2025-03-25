孟虹

22日，德国总统施泰因迈尔签署了此前联邦议院和联邦参议院通过的《基本法》修正案，放宽“债务刹车”条款限制，允许政府大规模举债投资国防和基础设施建设。这项修正案由德国联盟党与社会民主党联合发起，于3月18日和21日先后在联邦议院和联邦参议院获得通过。在德国大选后不足四周、新政府尚未成功组阁的情况下，如此庞大的财政修宪案如此快速获得联邦两院支持，可谓创历史纪录。

本次修宪案聚焦德国未来国防支出和安全政策、基础设施和气候保护额外投资及地方债务三个方面。其中，允许联邦政府在国防领域的支出超过国内生产总值1%时，通过举债筹集资金，不计入《基本法》规定的债务限制；允许设立为期12年、高达5000亿欧元的专项基金，其中3000亿欧元用于铁路、电网、学校等改造，1000亿欧元提供给各联邦州用于投资，1000亿欧元注入现有的气候与转型基金；此外同意各州享有国内生产总值0.35%的结构性赤字，以促进地方发展。

这些决策基于德国经济专家委员会绝大多数成员的咨询报告，经议会辩论和政党磋商后出台，为即将上任的默茨政府大规模加强军备、振兴经济和提升影响力，提供了必要财政基础。

首先，过去三年半，社会民主党与自民党、绿党组成的“交通灯”执政联盟非但未实现“让德国进步”的宏大目标，反而因治理不善和缺乏财政依托被迫提前解体。俄乌冲突爆发后，朔尔茨曾发表“时代转折论”，呼吁调整德国战略文化，设立1000亿欧元特别军事基金，并破例向乌克兰提供军援。然而，相关政策导致德国出现能源、经济、社会、政治等各方面危机，德国经济连续两年负增长。

其次，2月23日提前大选使得联盟党再次成为德国第一大党。新一届联邦议院依据新《选举法》从原733名议员减为630名，政党从原7个减至5个，从而使两党组阁成为可能。然而议会内政党极端化态势有增无减，选择党和左翼党总计占比超过三分之一，可对《基本法》修正案形成“屏障”。按规定，《基本法》修正案需征得三分之二以上议员支持，而联盟党和社民党在新一届议会中总计仅占52%。因此，提前修宪，显得极为紧迫。

第三，此项大规模修宪也可谓是一种政治博弈。一方面，特朗普再次当选美国总统后大规模调整对俄乌、欧洲和北约战略，地区冲突不断，欧洲自身安全与和平走向悬而未决。另一方面，德国选择党在此次大选中一跃成为德国第二大党。如何让德国再次成为欧洲领导力量，推进欧洲战略自主，扭转二战以来对美国的过度依赖，同时促进德国经济复苏，改善民生，赢得更多选民支持，成为建制派政党的当务之急。

为此，联盟党总理候选人默茨和社民党新生代政治家克林贝尔等在大选后快速携手。为了顺利组阁，联盟党同意社民党的松绑“债务刹车”条款建议，并大幅度向环保与能源政策倾斜，以赢得绿党支持，从而在本届联邦议院的最后一周打破常规，利用议会中三党占绝大多数的优势顺利落实修宪工作。

值得一提的是，此次修宪并非毫无争议。联盟党摒弃大选前不举债承诺，加上之前为严控难民政策，打破不与选择党合作之禁忌，因而遭到“欺诈”和“失信”质疑。高额举债派生的高利息，无疑将增加负债成本，派生新“代际之争”。同时，高额举债或将导致德国失去欧洲“财政稳定锚”作用，再次引发欧债危机。根据德国统计局2024年第三季度的统计，欧元区国家政府债务平均占国内生产总值內88.2%， 其中法国113.8%，意大利136.3%，德国尚为62.4%，略超欧盟限定的60%。此外，增强军备也有可能威胁地区和平，因此也受到诟病。

总体来看，面对内外交困，联盟党和社民党试图合力重振德国，16个工作小组就不同领域政策落实方案正紧锣密鼓地展开磋商，有望在复活节前签署组阁协议和选举默茨为新一届总理。未来关键在于如何有效利用资金，深化结构性改革，促进欧洲战略自主，同时推动国际合作，以成就新转折时代的开启。

（作者为中国人民大学区域国别研究院高级研究员和德国研究中心教授）

(责编：苏缨翔、杨牧)