人民网北京3月25日电（张泽宇、殷韬）3月13日，国家主席习近平致电康斯坦丁诺斯·塔苏拉斯，祝贺他就任希腊共和国总统。习近平指出，中国和希腊都拥有悠久历史和灿烂文化，两国友好关系源远流长、历久弥新，是相知相亲、互利共赢的全面战略伙伴。近日，希腊驻华大使卡尔佩里斯就希中、欧中关系等话题接受人民网书面专访，他认为，希中两国同属文明古国，合作潜力巨大，期待两国继续互利共赢，开创双边关系新篇章。

希腊驻华大使卡尔佩里斯。希腊驻华大使馆供图

希中友好关系源远流长

中国与希腊于1972年建交，两国在贸易、能源、投资、航运、旅游等诸多领域保持着互惠互利的合作关系。卡尔佩里斯表示，双边层面上，两国在多领域签署了大量框架协议，为关系发展奠定了制度基础；多边层面上，在包括联合国在内的各国际组织中，双方密切合作，始终秉持相互尊重的原则。“希中两国友好关系源远流长，是建立在互信和真诚合作的基础之上的。”卡尔佩里斯说。

近年来，中希双边贸易不断增长，卡尔佩里斯希望中国企业可以进一步扩大对希腊的投资，“希望可以进一步扩大希腊优质特色产品（包括食品）对中国市场出口的规模”。

卡尔佩里斯认为，除了经贸往来，希中两国在服务贸易、旅游产业、教育文化等方面的的合作同样潜力巨大，“作为两大古老文明的传承者，两国在跨国合作与全球治理层面的人文交流更具有重要性。这种跨越时空的文明对话不仅增进了两国民众对彼此文化传统和公民身份认同的理解，更在价值理念层面构建起互信基础。”他表示，有理由对希中关系持续共赢的前景保持乐观。

共建“一带一路”促进共同发展和相互理解

希腊于2018年正式加入共建“一带一路”倡议。卡尔佩里斯认为，历史渊源也是希腊积极响应共建“一带一路”倡议的重要因素。早在公元前130年，希腊文明与中华文明就已通过中亚地区开展早期的贸易往来。“希中跨越千年的文明对话，也为当代希中共建‘一带一路’提供了深厚的历史文化积淀。”

卡尔佩里斯告诉人民网，自中国2013年提出共建“一带一路”倡议以来，希腊始终以官方立场明确表示支持，特别是在海事领域的合作。比雷埃夫斯港项目是希中共建“一带一路”的旗舰项目。近年来，该港已成为地中海第一大港，也是世界上集装箱运输最活跃的港口之一。卡尔佩里斯认为，比雷埃夫斯港项目是共建“一带一路”框架下两国互利共赢的合作典范，“这座港口已发展成为海陆联运网络的重要枢纽，服务于欧洲及全球的进出口贸易。” 在他看来，共建“一带一路”倡议将不同经济体和人民紧密相连，能够有效促进共同发展与相互理解。

文旅交流促进希中民心相通

2024年10月，中国对希腊试行单方面免签政策，持普通护照来华旅游观光的希腊公民可免签入境停留不超过15日，后这一期限又被延长至30日。“这一便利措施无疑将极大激发希腊民众探索中国的热情。”卡尔佩利斯表示，希腊鼓励更多本国游客前往中国旅游，也欢迎中国游客来希腊。旅游业不仅是一国重要的经济产业，也是增进不同国家人民相互理解的文化桥梁。卡尔佩利斯表示，相信随着两国人员往来日益频繁，两国人民的情感纽带也将更加紧密。

中国和希腊同为文明古国，文明交流互鉴是两国关系的重要纽带。在中希两国政府的支持下，中希文明互鉴中心、雅典中国古典文明研究院先后建立，“我坚信，希中两国坚定不移地推动两大文明体系的互动，这不仅是两国的选择，也是历史发展的必然趋势。”卡尔佩里斯表示，希中文明交流至今已有2500余年，而这两种文明所孕育的思想理念、哲学体系、技术工艺和科学认知时至今日仍是全球文明体系中不可替代的坐标，是两国不可分割的共同精神财富。他还透露，2025年，希腊政府将计划在中国举办四次世界级的著名希腊考古展览和多项文化活动。

三次来华工作 始终关注发中国发展进程

卡尔佩里斯大使曾三次来华工作。早在2000年，卡尔佩里斯就作为一名年轻的外交官首次来华，并在北京度过了四年时光；2012年前后，他又赴上海任职四年；2022年以希腊驻华大使的身份重返北京。他还曾在2014年以火炬手身份参与第二届南京青奥会。来华多年的亲身见闻使他对中国社会的发展变化印象深刻。“回首过去的25年，我深切地感受到中国的基础设施建设和人民生活水平取得的进步。这是中国值得骄傲的巨大成就。”卡尔佩利斯称赞道，“覆盖全国的路网建设、环境质量的显著改善，人民购买力和生活水平的持续提升......更值得称道的是中国在工业生产、机器人技术、绿色能源、人工智能等众多领域取得的技术突破，这些正是我们两国可以深化合作的领域。”

卡尔佩里斯表示，作为驻华大使，始终关注着中国的发展进程。“尤其令我关注的是，中国领导人提出了通过发展新质生产力推动实现中国式现代化宏伟目标，这一发展路径恰当地结合了积极彰显文化遗产并不断丰富其内涵的政策。”

中国是欧盟的重要合作伙伴

今年是中国与欧盟建交50周年，卡尔佩里斯认为，希腊作为较早加入欧盟的成员国之一，对促进欧中关系的发展可以发挥建设性作用。“作为欧盟与中国关系的积极倡导者，希腊深知，中国是一个拥有14 亿人口和悠久文明的大国，是欧盟至关重要的贸易、经济和文化合作伙伴。”卡尔佩里斯指出，作为在国际舞台上举足轻重的政治力量，欧盟和中国可以就气候变化、绿色能源、人工智能、全球治理、多边主义等一系列关乎双方核心利益的议题展开深入探讨，携手寻求共同的解决办法，不断深化欧中关系。

(责编：贾文婷、杨牧)