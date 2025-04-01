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王毅同俄罗斯外长拉夫罗夫会谈

2025年04月01日22:57 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科4月1日电（记者江宥林）当地时间4月1日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在莫斯科同俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈。

　　王毅说，今年以来，习近平主席同普京总统两度战略沟通，引领中俄关系在风高浪急的百年变局中坚毅前行，为深化两国全方位战略协作作出新的重要部署。中方愿同俄方落实好两国元首达成的共识，共同推动中俄关系和各领域合作向前发展，继续造福两国人民。

　　王毅表示，今年是中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争胜利80周年，也是联合国成立80周年。当年中俄两国人民前仆后继，浴血奋战，打败了日本军国主义和德国法西斯，用鲜血和生命捍卫了人类良知，赢得了世界和平。中方愿同俄方一道，肩负起作为联合国安理会常任理事国的特殊责任，排除干扰，坚守正道，捍卫二战胜利成果和国际公平正义，推动世界走向多极化和国际关系民主化，为人类的和平与发展事业作出新的贡献。相信在两国元首的战略引领下，中俄新时代全面战略协作一定会焕发新的活力，迈上新的阶段。

　　拉夫罗夫表示，普京总统和习近平主席为俄中战略协作注入强劲动力，引领俄中关系达到前所未有的高水平。俄中有着悠久的睦邻友好传统、漫长的共同边界和广泛的共同利益，俄方愿同中方一道，按照两国元首确立的指导原则，推动俄中关系不断取得新成果。今年是世界反法西斯战争胜利80周年，也是联合国成立80周年。面对当前错综复杂的国际局势，俄中密切协作，为世界注入稳定性。俄方高度赞赏中方提出的全球倡议，完全支持中方在台湾问题上的立场，愿共同维护联合国宪章宗旨和原则，捍卫公正合理的国际秩序，决不允许纳粹法西斯和军国主义死灰复燃。

　　双方一致同意，加强两国外交部门协调，筹备好年内各层级交往。深化各领域务实合作，夯实两国关系的物质基础。办好“中俄文化年”，丰富人文交流，增进人民友好。加强在上海合作组织、金砖国家、二十国集团、联合国框架下的协调配合，共同维护全球南方国家正当权益。

　　双方就乌克兰危机等交换了意见。拉夫罗夫表示，俄方着眼消除危机根源，致力于构建持久的欧亚安全架构。王毅阐述了中方一贯立场，表示中方支持一切有利于争取和平的努力，愿通过“和平之友”小组继续为和平积累国际共识，为推动危机政治解决发挥建设性作用。

　　双方还就当前国际局势尤其是亚太地区的动向协调了立场。

(责编：胡永秋、袁勃)

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