新华社莫斯科4月1日电 当地时间4月1日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在应邀对俄罗斯进行正式访问期间接受了“今日俄罗斯”国际媒体集团专访，全文如下：

一、王毅外长，您如何评价中俄关系？普京总统说，俄中关系已达到历史最高水平。中俄两国是否有可能进一步提升战略协作伙伴关系水平？

王毅：我完全赞同普京总统对中俄关系现状的积极和精准评价。中俄互为最大邻国，都是世界大国和联合国安理会常任理事国，都对维护世界和平发展负有特殊责任。我们两国在习近平主席和普京总统战略引领下不断深化战略协作伙伴关系，完全符合历史发展逻辑，也具有强大内生动力；有利于双方和睦相处、彼此成就，也有利于推动世界多极化和国际关系民主化。

当前的中俄关系有三大特质：一是世代友好，永不为敌。中俄关系是在不断总结历史经验和汲取过去教训基础上走向成熟的。两国领导人以长远政治眼光作出了“结束过去、开辟未来”的历史性决定。《中俄睦邻友好合作条约》确立的“世代友好，永不为敌”为双方在更高层次的战略合作提供了坚实法律基础。亲望亲好，邻望邻安。两国基于对彼此的正确战略认知，找到了符合共同利益的长远相处之道。70多年携手走来，中俄关系已凝聚起坚实的互信、深厚的底蕴、充实的内涵和强大的韧性。

二是平等相待，合作共赢。上世纪90年代初，两国确定了平等互利、优势互补的合作原则。进入21世纪后，合作共赢原则成为指导两国开展各领域务实合作的基本遵循。双方顺应时代进步方向，相互照顾对方合理关切，不断深化全方位合作，做大共同利益蛋糕。经过几十年发展和经营，中俄关系的内涵和外延都得到极大丰富和扩展，“高大上”和“接地气”的合作交相融合，为两国人民带来了实实在在的好处，也让世界分享到中俄合作的巨大红利。

三是不结盟、不对抗、不针对第三方。中俄这样具有全球影响的大国和邻国，无论结盟还是对抗，都不符合两国和两国人民的根本和长远利益。中俄关系坚持不结盟、不对抗、不针对第三方，既不对世界上任何国家构成威胁，更不受任何第三方的干扰和影响，不仅是当代新型大国关系的典范，更是动荡变革世界中的重要稳定力量。“三不”原则是国际关系史上的创举，也是两国关系发展的必然选择。

今年是世界反法西斯战争胜利80周年，也是联合国成立80周年。对历史最好的纪念就是不忘初心，勇毅前行。我相信，在习近平主席和普京总统共同带领下，中俄两国将坚定赓续伟大友谊，弘扬正确二战史观，捍卫二战胜利成果，不断推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系再攀新高，为推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展作出“中俄贡献”。

二、当前，中俄务实合作蓬勃发展。去年，双边贸易额超过2440亿美元，创下历史新高。您认为中俄合作在外部干扰下取得系列成果的成功密码是什么？双方合作下一步重点方向有哪些？

王毅：过去几十年里，在双方共同努力下，中俄合作规模由小变大、合作基础由弱及强、合作领域由窄向宽，取得丰硕成果。从当年苏联援华的156项重点工程到今天的2448亿美元贸易额，从俄罗斯农产品端上中国千家万户的餐桌到中国汽车驶入俄罗斯大街小巷，中俄务实合作持续深化，越来越好，为两国关系发展注入了蓬勃活力。

尽管当前全球发展遭遇逆流，但中俄务实合作始终破浪前行，保持了量稳质升的良好态势。这其中的首要关键是两国元首把舵定向。习近平主席和普京总统保持密切交往，为新时代中俄关系作出顶层设计，提供了坚实战略保障。二是双方共同的发展需求。中俄是发展振兴道路上的同路人，两国拥有4300多公里边境线，合作优势互补，潜力足，空间大。三是稳定的内在动力。中俄合作旨在造福两国人民，双方已建立起完备的合作机制，无论什么样的外部干扰和打压，中俄合作都能够克服困难，保持航向不偏、动力不减。四是坚实的民意基础，两国人民有着共同的历史记忆、相近的价值追求和深厚的传统友谊，珍视彼此间的互利合作，汇聚起推动合作的不竭动力。

如果把中俄合作比作一列高铁列车，虽然行进途中风景在变，天气会变，但列车行进的方向不会变，稳步前行的节奏不会变。面对动荡变革的世界，中俄合作将继续沿着既定轨道向前发展，聚力实现三个目标：第一，为双边关系夯实物质基础，打牢经贸和能源合作基本盘，挖掘科技创新、绿色发展等领域合作潜力，打造合作增长点。第二，为两国共同振兴提供更多机遇，进一步扩大相互开放，彼此借鉴有益经验，共享创新成果，深化产业融合。第三，为全球发展注入更大动能，进一步推进共建“一带一路”与欧亚经济联盟对接，引领区域合作，以高水平中俄合作助力全球产业链供应链安全稳定畅通。

三、中方如何看待美国总统特朗普关于解决乌克兰危机的最新倡议？中方对俄美元首通话成果有何评价？

王毅：乌克兰危机已经进入第四年，被称作是冷战结束后最大的地缘冲突。从冲突爆发第一天起，中方就主张通过对话谈判寻求政治解决，支持一切致力于和平的努力。这也是国际社会大多数国家的呼声。

中方注意到，普京总统和俄方也多次表示，俄方从不拒绝通过对话寻找解决冲突的路径。近期，尽管战场形势依然复杂，但乌克兰危机的和谈势头已经出现。普京总统同特朗普总统两次通话，两国团队开展了多次接触，就政治解决乌克兰危机和改善俄美关系进行认真商讨并取得一定共识。虽然这只是迈向和平的一小步，但这一步是积极和必要的。和平不能坐等，需要积极争取。

同时也要看到，这场危机根源错综复杂，各方在一系列关键问题上立场还有不小差距，恢复和平仍然任重道远。中方愿根据当事方意愿，同国际社会特别是全球南方一道为此发挥建设性作用，支持通过对话谈判解决好危机的根源性问题，最终达成一个公平、持久、有约束力并被各当事方所接受的和平协议，真正实现欧亚大陆乃至世界的长治久安。

四、您认为俄美互动升温对国际政治和经济格局会产生何种影响？

王毅：俄美刚刚迈出恢复正常接触的第一步，这有利于推动大国关系格局趋于稳定，有利于给变乱交织的国际形势带来积极预期。当今世界，确定性日益成为稀缺资源。大国应该意识到自身承担的国际义务，主动为不确定的世界提供更多的稳定因素。俄美都是世界主要大国和联合国安理会常任理事国，对世界的和平安宁，包括全球战略稳定负有重大责任，作出的抉择将决定时代走向、影响世界格局。全球其他国家都会一直关注。

同时，俄方朋友可能也注意到，现在有些人不甘寂寞，开始炒作所谓“反向尼克松战略”，这不仅是将国际政治简单交易化，更是陈旧的冷战思维在作祟。要跟上时代前进步伐，就不能身体进入21世纪，而脑袋还停留在零和博弈的旧时代。中俄全面战略协作伙伴关系历经国际风云考验，站立时代进步潮头，稳如泰山，牢不可撼。我们完全理解和支持俄罗斯通过外交努力维护自身的正当合法权益。人类属于同一个命运共同体，大国应该顺应历史大势，履行好大国担当，为增进全人类福祉贡献更多正能量。

五、在您看来，中美贸易战将何去何从？中方是否将进一步对原产于美国的商品加征关税？

王毅：每个国家在发展过程中都会遇到各种问题，各国也都有自己的合理关切，但是归根到底，解决问题的钥匙是在自己手里，不在别人的口袋。美方不在自己身上找原因，而是一味推卸责任，诿过于人，动辄加征关税，甚至搞极限施压。这种自己生病却让别人“买单”的作法，不仅解决不了存在的问题，还将严重扰乱全球市场，破坏国际经贸秩序，损害自身国际信誉。“美国优先”不应是美式霸凌，更不能把自己的利益建立在损害别国正当权益的基础之上。

美方以芬太尼为借口两次对华加征关税，尤其站不住脚。芬太尼在美国的滥用是美国自己要面对和解决的问题。中国是当今世界上禁毒政策最严格、最彻底的国家。我们本着人道主义精神，为美国提供各种帮助，美方却无端加税，以怨报德，到底是想解决问题，还是蓄意制造矛盾？如果美方真的想解决芬太尼问题，那就取消无理加征的关税，与中方进行平等协商，寻求互利合作之道。中国从来不接受强权霸权，美方如果一味施压，甚至继续搞各种讹诈，中方必将坚决反制。

相互尊重是国与国交往的基本准则，也是中美关系的重要前提。习近平主席今年初在与美国总统特朗普通话时指出，中美两国必须和平共处，冲突对抗不应成为选择。中方将继续按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，致力于中美关系的稳定、健康、可持续发展。同时，我们也将采取坚决措施，坚定维护自身主权、安全、发展利益。希望美方认清历史大势，作出理性选择。

六、今年是世界反法西斯战争胜利80周年，也是联合国成立80周年。您如何评价中俄在赢得世界反法西斯战争中发挥的作用？

王毅：今年是中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。在那场正义与邪恶的殊死搏斗中，中国和俄罗斯是亚洲和欧洲两个主要战场，中国人民和俄罗斯人民是抗击法西斯主义和军国主义的两支中坚力量。两国人民不畏强暴，浴血奋战，为阻击歼灭侵略者，捍卫国家主权尊严付出了巨大民族牺牲，为世界反法西斯战争胜利作出了重大历史贡献。双方在二战中结下的深厚友谊，为两国关系的全面发展提供了强大动力。在二战伟大胜利的基础上，中俄同其他反法西斯同盟重要成员一道，共商建立联合国，共同制定联合国宪章等一系列重要国际文件，奠定了现代国际秩序基石，确立了当代国际关系的基本准则。

面对当今百年未有之大变局，我们要坚定站在国际正义一边，同世界各国热爱和平的人民一道，捍卫用鲜血和生命书写的历史，反对任何否认、歪曲、篡改二战历史的图谋和行径。我们要携手维护战后国际秩序，以联合国成立80周年为契机，维护联合国权威和地位，践行真正的多边主义，推动各国恪守联合国宪章宗旨和原则。我们要倡导平等有序的世界多极化，加强在上海合作组织、金砖国家等多边平台的密切协作，唱响全球南方团结自强的时代强音，向着构建人类命运共同体的目标不断迈进。

今年也是台湾光复80周年。借此机会，我想强调的是，台湾回归中国是二战胜利果实和战后国际秩序的重要组成部分。1943年，中美英三国发表《开罗宣言》，明确规定将日本窃取的台湾归还中国。1945年，中美英苏发表《波茨坦公告》，重申“开罗宣言之条件必将实施”。同年8月15日，日本接受《波茨坦公告》无条件投降，之后签署投降书，承诺“忠诚履行波茨坦公告各项规定之义务”。这一系列具有国际法律效力的文件都确认了中国对台湾的主权，奠定了战后国际秩序的基石。台湾是中国领土一部分的历史和法理事实不容置疑，台湾同胞作为中国人的身份认同不容打压。无论台湾岛内形势如何变化，中国终将统一、也必将统一的历史大势不可阻挡。

七、特朗普呼吁全球无核化，您是否相信其诚意？中国是否准备放弃核武器？中方愿在何种条件下与俄罗斯和美国就战略武器问题进行谈判？是否有可能在这一领域达成三边协议？

王毅：2017年1月，习近平主席在联合国日内瓦总部演讲时指出，核武器是悬在人类头上的“达摩克利斯之剑”，应该全面禁止并最终彻底销毁，实现无核武器世界。

“核战争打不赢也打不得”，这是五核国领导人达成的重要共识。自拥有核武器的第一天起，中国就向全世界庄严宣告，中国承诺在任何时候和任何情况下都不首先使用核武器，承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。中国坚持自卫防御核战略，无意与任何国家进行核军备竞赛，始终把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平。中国核力量及核政策是对世界和平的重要贡献。

核裁军进程必须遵循“维护全球战略稳定”和“各国安全不受减损”原则，循序渐进地加以推进。拥有最大核武库的国家理应履行核裁军特殊、优先责任，进一步大幅、实质削减核武器，为最终实现全面彻底核裁军创造条件。中美核力量根本不在一个量级，两国核政策、战略安全环境也完全不同，美方现阶段要求中方加入中美俄三边核裁军谈判既不合理也不现实。俄方在这个问题上也多次强调尊重中方的选择。

美方应切实降低核武器在国家安全中的作用，停止通过“核共享”“延伸威慑”等打造“核联盟”，停止针对其他国家抵近部署陆基中导等战略力量，停止打造全球反导系统等破坏战略稳定的行为，切实为减少核战争风险、实现无核武器世界目标作出努力。

八、中俄两国都是拥有悠久历史和灿烂文化的国家。您曾多次到访俄罗斯，俄罗斯给您留下最深印象的是什么？

王毅：你说得很对，中俄两国都是伟大的国家，中俄两国人民都是伟大的人民。因为工作的关系，我多次到访俄罗斯，去过莫斯科、圣彼得堡、喀山等城市，也接触过俄社会各界很多朋友。我深深感受到，俄罗斯是一个具有深厚历史底蕴的国家，所到之处能看到保存完好的历史遗迹比比皆是，从政府官员到普通百姓，尊重历史、保护历史、牢记历史蔚然成风。俄罗斯也是一个拥有灿烂文化的国度，璀璨的文学和艺术博大精深，对世界文明发展具有深远影响。俄罗斯更是一个意志坚韧的民族，往往在国家生死存亡或者面对外部打压的紧要关头，迸发出无比强大的爱国力量。

10年前，我曾陪同习近平主席在红场参加纪念苏联伟大卫国战争胜利70周年庆典。80多年前，苏军战士正是从这里，接受完检阅后直接开赴前线，以“一寸河山一寸血”的殊死斗争，为世界反法西斯战争胜利书写了惊天动地的不朽篇章。我坚信，80年后的今天，在普京总统的带领下，坚韧不拔、自强不息的俄罗斯人民必将战胜各种困难和挑战，在国家发展和民族振兴的道路上迈出更坚实的步伐，取得更大的成就。

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