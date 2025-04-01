新华社北京4月1日电（记者成欣、朱超）针对美国国务院发布所谓“2025年香港政策法报告”，宣布对6名中方官员实施“制裁”，外交部发言人郭嘉昆1日表示，中方强烈不满、坚决反对，予以强烈谴责，敦促美方停止以任何方式插手香港事务和中国内政。

郭嘉昆表示，美方再度发布充斥谎言谬论的所谓“报告”，抹黑“一国两制”，攻击香港国安法和香港国安条例，诋毁香港民主、法治、自由、人权状况，干预香港国安案件审理，污蔑香港国安法律域外适用，对中国中央政府驻港机构和香港特区政府官员滥施非法单边制裁。这种卑劣行径严重干涉香港事务和中国内政，粗暴践踏国际法原则和国际关系基本准则，充分暴露美方破坏香港繁荣稳定、遏制中国发展的险恶用心。“中方强烈不满、坚决反对，予以强烈谴责。”

郭嘉昆指出，香港回归以来，中国政府始终全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针。中国中央政府制定实施香港国安法、香港特区制定实施香港国安条例，旨在完善香港维护国家安全的法律制度，更好保障香港居民依法享有的权利和自由，确保“一国两制”实践行稳致远，充分反映了包括香港同胞在内的全体中国人民的共同意志。香港特区警方依法对外逃反中乱港分子采取行动，特区司法机关依法独立公正审理国安案件，完全符合国际法和国际通例，不容美方置喙。美方一边持续不断泛化、滥用国家安全概念、对外大搞非法单边制裁和“长臂管辖”，一边对中国中央政府和香港特区政府依法维护香港国家安全蓄意抹黑攻击、滥施制裁，再次暴露美方虚伪双标和霸凌霸道丑恶嘴脸。

郭嘉昆强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力插手干预香港事务的决心坚定不移。“我们敦促美方恪守国际法原则和国际关系基本准则，停止以任何方式插手香港事务和中国内政。对于美方的错误行径，中方将予以坚决反制。”

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