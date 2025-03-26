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【国际锐评】美国政商界密集访华不寻常

2025年03月26日09:11 | 来源：中央广电总台国际在线
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这些天，北京迎来了一大波美国政商界人士。考虑到美方近期对全球发动贸易战，并扬言下月初实施“对等关税”，这一现象显得颇不寻常。

作为美国新政府执政后首位访华的政界人士，共和党联邦参议员戴安斯的中国之行备受关注。戴安斯与美国总统特朗普关系密切，上世纪90年代曾在华担任美企高管，被称作“一位罕见具有在华工作经验的美国政界人士”。同时，他还在特朗普首个任期参与了中美经贸磋商。如今，美国再度对华加征关税，戴安斯此时来到中国，被外界认为是中美保持沟通的最新举措。

23日，中方高层在会见戴安斯一行时，表态坦率而清晰——越是中美关系面临困难，越要把中美经贸合作的大盘子守护好、发展好，持续不断为两国关系注入稳定性；打贸易战没有赢家；没有哪个国家的发展繁荣是靠加征关税实现的；应通过做大合作蛋糕，用更多利益增量去解决贸易不平衡等问题……这既是在告诫美方不要升级贸易战，也再次强调了中美经贸互利共赢的本质，并为解决两国经贸问题提供了治本之策。

几乎与戴安斯同步，礼来、高通、苹果、黑石、嘉吉、联邦快递等众多知名美企负责人也纷纷来到北京。他们的一项重要议程，是参加一年一度的中国发展高层论坛。今年论坛的外企阵容强大，其中美企数量最多，达到27家，占比约三分之一。有评论说，在美国政府升级全球贸易战之际，美国众多大企业排除阻力纷纷访华，恰恰说明：它们强烈支持开放的全球贸易理念，希望中美经贸合作大局能够稳住。

更重要的是，中国政府近期出台的一系列扩大对外开放、吸引外资的重磅政策，让美企们坚信，中国经济发展长期向好的基本面没有变，投资中国、深耕中国会收获巨大红利。泰佩思琦集团首席执行官高乔安在接受《国际锐评》专访时指出，中国政府为提振消费推出多项举措，让他们备受鼓舞，期待今年实现“三年开百家新店”的目标。礼来制药董事长兼首席执行官戴文睿强调，中国是礼来最重要战略市场之一，承诺持续加大投入，扩大在华产能。博通公司总裁兼首席执行官陈福阳表示，坚定支持自由贸易，将一如既往地支持中国高质量发展。这些话，在很大程度上反映了美企的共同心声。

就在美企“组团”访华之际，美国国内对白宫错误经济政策的反思和批评也在增多。原因很简单，尽管美方的“关税武器”还没全部使出来，但美国经济遭受的“内伤”日益明显。美联储最近称，美国经济前景的不确定性在增加。摩根大通、高盛、穆迪等机构日前纷纷上调对美国经济衰退的预期。不少分析指出，美方打着“经济民族主义”旗号发动贸易战，没法从根本上扭转美国贸易失衡并促进制造业回流，反而会加重美国经济滞胀风险和民生困境，导致美国在国际上陷入孤立。

无论美方一些人如何为关税战辩护，理性的人都清楚，用关税“筑墙”，破坏的是世界自由贸易，扰乱的是美方同样依赖的全球产供链体系，也伤害美国资本和企业的全球利益，等同于朝自己脚上开枪。希望戴安斯议员将在中国的所见所闻带回美国，传递何谓“和则两利、斗则俱伤”。

（国际锐评评论员）

(责编：艾雯、张悦)

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