新华社北京4月1日电 格陵兰岛自治政府总理延斯-弗雷德里克·尼尔森3月31日重申，格陵兰岛永远不会成为美国的一部分，“我们永远不会成为美国人”。

3月28日，在丹麦自治领地格陵兰岛首府努克，延斯-弗雷德里克·尼尔森在新政府成立现场讲话。新华社记者彭子洋摄

尼尔森当天接受路透社采访时强调，格陵兰岛希望与美国开展贸易，在国家安全事务方面发展伙伴关系，但伙伴关系应建立在相互尊重的基础上。“格陵兰岛永远不会成为美国的一部分，”他说，“我们永远不会被出售，我们永远不会成为美国人。”

格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。该岛是丹麦的自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。美国总统唐纳德·特朗普今年上任以来多次扬言要得到格陵兰岛，并声称不排除动用武力的可能性。

3月28日，在丹麦自治领地格陵兰岛首府努克，居民参加新政府成立仪式。新华社记者彭子洋摄

在此背景下，格陵兰岛3月11日举行的自治议会选举备受关注。参选各党派把讨论焦点集中在格陵兰岛从丹麦独立的议题上，涉及岛民切身利益的教育、物价、医疗议题的讨论空间受到挤压。

反对党民主党在选举中获得近三成选票，成为自治议会第一大党，党主席尼尔森3月28日出任新一届自治政府总理。他接受路透社采访时说，格陵兰岛目前仍是丹麦的一部分，“只要我们处在这种结构中，就需要建设……我们的关系，让它变得更强大”。

这是3月20日在丹麦自治领地格陵兰岛首府努克拍摄的海冰。新华社记者赵丁喆摄

丹麦首相梅特·弗雷泽里克森3月27日重申，格陵兰岛属于丹麦的事实“不会改变”。（郑昊宁）

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