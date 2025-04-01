新华社北京4月1日电 韩国林业研究人员3月31日说，尽管在该国东南部地区延烧一周有余的大型山火主要火点已全部扑灭，但林业专家警告，山火令整个生态系统迅速退化，受影响地区的生态系统可能需要100年才能完全恢复。

这是3月27日晚拍摄的韩国庆尚北道青松郡山火现场。新华社记者姚琪琳摄

《韩国先驱报》3月31日报道，包括韩国国立山林科学院最新报告在内的多份关于大型山火的报告都强调，结构恢复需要30多年，生态完全稳定则需要长达100年的时间。虽然生物种类的恢复时间各不相同，但树木需要几十年才能重新长成，而森林动物依赖于栖息地的充分恢复。由于生态过程复杂，土壤恢复需要更长时间。

韩国《中央日报》援引韩国国立山林科学院2023年一份林火灾后恢复报告内容报道，不同物种的恢复速度各不相同：平均而言，鱼类大约需要3年，水生动物需要9年，昆虫需要14年。然而，即使过20年，哺乳动物的数量也只能恢复到原来水平的81%至86%，鸟类能恢复到62%至72%。

韩国山林厅和国立山林科学院说，土壤需要上百年才能完全恢复。森林土壤由动物、植物和微生物长期相互作用形成，需要数十年才能逐步恢复稳定。被烧毁的土地可能需要30多年才能恢复成森林的样子，需要大约一个世纪才能达到生态平衡。

韩国山林厅前厅长南成铉说：“（火灾后）微生物会死亡，损害生态系统，增加松材线虫病和其他病虫害的风险。”他警告说，由于大火破坏土壤，导致其丧失过滤功能，会令有害物质随雨水进入沿海水库，对水生生态系统构成严重威胁。另外，由于植被和落叶被烧毁，即使是小雨也会引发水土流失，导致山体滑坡和洪水等次生灾害。

这次韩国大规模山火3月21日始于庆尚南道山清郡，次日在庆尚北道义城郡出现山火。强风作用下，山火迅速蔓延至安东、青松、英阳、盈德等多个市郡，发展为韩国有记录以来规模最大的森林火灾。

3月27日晚，受灾群众在韩国庆尚北道英阳郡一处避难所过夜。新华社发（全休相摄）

据韩国中央灾难安全对策本部统计，持续一周有余的山火导致30人丧生、40余人受伤，超过3000处房屋受损，数十处国家遗产遭受损失。山火过火面积累计超过4.8万公顷，另有6800余人因山火流离失所。

中央灾难安全对策本部长高绮童说，预计这次山火造成的人员伤亡和财产损失将是韩国历史上最严重的。

韩国山林厅和地方政府3月31日评估，山火造成的损失约为2万亿韩元（约合99亿元人民币），其中包括土地和建筑物的损失。依照韩国《文化日报》说法，山火造成的财产损失总额或达2.45万亿韩元（121亿元人民币），接近自1995年以来所有野火造成的经济损失总和。

韩国警方3月30日通报，这次山火可能由一名56岁男子在祭扫时引发。《韩国时报》说，考虑到山火严重程度，已有韩国国会议员提出议案，旨在提高现有法律中对意外引发山火等情况的最低量刑标准。（乔颖）

(责编：刘洁妍、张悦)