新华社洛杉矶3月31日电（记者黄恒 谭晶晶）约1900名美国国家科学、工程和医学学院成员当地时间3月31日发布公开信，呼吁特朗普政府“停止对美国科学事业的全面攻击”。

公开信说，“特朗普政府正通过削减研究资金、解雇数千名科学家、取消公众获取科学数据的权限以及迫使研究人员出于意识形态原因改变或放弃工作”，“重创美国的科学事业”，为此，美国国家科学、工程和医学学院的成员们不得不联合起来，向公众发出“求救信号”。

公开信指责说，特朗普政府削减资金并在法律层面发出威胁，“迫使科研机构暂停研究（包括新的疾病疗法研究），冻结教职员工招聘，并停止招收研究生”。

这些科学家在公开信中说，特朗普政府正根据自身意识形态要求，建立审查制度，破坏科学研究的独立性。“它利用行政命令和财务威胁来操纵哪些研究能得到资助或发表、如何报告研究成果以及公众可以获取哪些数据和研究成果”，阻止科学家研究特朗普政府反对的或研究结果令其不快的课题，包括气候变化、疫苗安全和经济趋势等。

公开信指出，“当前美科学界笼罩在恐怖气氛中”，研究人员因担心失去资金支持或工作保障，被迫从出版物中删除自己的名字，放弃（一些领域的）研究，重写资助申请书和论文，以删除其中令特朗普政府反感的科学术语。尽管科学界有一些人提出了口头抗议，但大多数研究机构和大学等噤若寒蝉，避免因与政府对抗而危及获得资助。

“我们呼吁政府停止对美国科学事业的全面攻击，我们敦促公众加入这一呼吁。”公开信说，“科学的声音不能被压制。我们都从科学中获益，如果国家的研究事业被摧毁，我们都将蒙受损失”。

这封公开信由13名来自多个领域的科学家撰写，并得到了覆盖38个州、400多所大学和研究机构的约1900名科学家的支持，他们都是美国国家科学、工程和医学学院成员。公开信最后表示，这封信只代表了签名者个人观点，不代表美国国家科学、工程和医学学院或签名者所属科研机构的观点。

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