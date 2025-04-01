新华社北京4月1日电 韩国消息人士4月1日说，为防4日尹锡悦弹劾案宣判期间生乱，警方将在首都首尔部署1.4万名警察。

韩联社援引消息人士的话报道，如果有人试图闯入韩国宪法法院，将立即被逮捕；如果尹锡悦决定出庭听取宣判，警方将确保总统官邸至宪法法院交通通畅，同时将在沿途把尹锡悦的支持者和反对者分隔开来。

2月20日，尹锡悦在韩国首尔宪法法院出席总统弹劾案庭审。新华社记者姚琪琳摄

另外，警方已经加强对宪法法院全部法官的安保措施。

连日来，赞成和反对弹劾尹锡悦的民众在首尔举行大型游行集会。警方表示，将在弹劾案宣判前一天发布“乙级紧急令”，并在宣判当天发布最高级别警戒令“甲级紧急令”，动员所有警力全力维护社会秩序，最大限度防范潜在的社会混乱。

3月8日，尹锡悦乘坐的车辆抵达汉南洞总统官邸附近。尹锡悦当天下午获释离开首尔拘留所，乘坐警护车辆回到总统官邸。 新华社记者姚琪琳摄

韩国宪法法院4月1日宣布，将于4日11时（北京时间10时）对尹锡悦弹劾案开庭宣判，裁决结果将决定其总统职务去留。

据韩联社报道，宪法法院宣布宣判日期后，首尔地铁3号线安国站距宪法法院较近的2号至5号出口当天中午关闭，仅余1号和6号出口开放。另外，宣判日当天，安国站将全天关闭，地铁车辆在该站甩站不停车，附近的光化门等多个地铁站届时也将视情况执行甩站措施。（记者：惠晓霜、陆睿、黄昕欣）

(责编：刘洁妍、张悦)