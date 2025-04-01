人民网莫斯科4月1日电 （记者肖新新）当地时间2025年4月1日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在应邀对俄罗斯进行正式访问期间接受了“今日俄罗斯”国际媒体集团专访。

记者问及如何评价中俄在赢得世界反法西斯战争中所发挥的作用，王毅表示，今年是中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。在那场正义与邪恶的殊死搏斗中，中国和俄罗斯是亚洲和欧洲两个主要战场，中国人民和俄罗斯人民是抗击法西斯主义和军国主义的两支中坚力量。两国人民不畏强暴，浴血奋战，为阻击歼灭侵略者，捍卫国家主权尊严付出了巨大民族牺牲，为世界反法西斯战争胜利作出了重大历史贡献。双方在二战中结下的深厚友谊，为两国关系的全面发展提供了强大动力。在二战伟大胜利的基础上，中俄同其他反法西斯同盟重要成员一道，共商建立联合国，共同制定联合国宪章等一系列重要国际文件，奠定了现代国际秩序基石，确立了当代国际关系的基本准则。

王毅强调，面对当今百年未有之大变局，我们要坚定站在国际正义一边，同世界各国热爱和平的人民一道，捍卫用鲜血和生命书写的历史，反对任何否认、歪曲、篡改二战历史的图谋和行径。要携手维护战后国际秩序，以联合国成立80周年为契机，维护联合国权威和地位，践行真正的多边主义，推动各国恪守联合国宪章宗旨和原则。要倡导平等有序的世界多极化，加强在上海合作组织、金砖国家等多边平台的密切协作，唱响全球南方团结自强的时代强音，向着构建人类命运共同体的目标不断迈进。

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