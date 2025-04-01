人民网莫斯科4月1日电 （记者肖新新）当地时间2025年4月1日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在应邀对俄罗斯进行正式访问期间接受了“今日俄罗斯”国际媒体集团专访。

记者问及对中俄务实合作的评价和下步重点方向，王毅表示，过去几十年里，在双方共同努力下，中俄合作规模由小变大、合作基础由弱及强、合作领域由窄向宽，取得丰硕成果。从当年苏联援华的156项重点工程到今天的2448亿美元贸易额，从俄罗斯农产品端上中国千家万户的餐桌到中国汽车驶入俄罗斯大街小巷，中俄务实合作持续深化，越来越好，为两国关系发展注入了蓬勃活力。

王毅说，尽管当前全球发展遭遇逆流，但中俄务实合作始终破浪前行，保持了量稳质升的良好态势。这其中的首要关键是两国元首把舵定向。习近平主席和普京总统保持密切交往，为新时代中俄关系作出顶层设计，提供了坚实战略保障。二是双方共同的发展需求。中俄是发展振兴道路上的同路人，两国拥有4300多公里边境线，合作优势互补，潜力足，空间大。三是稳定的内在动力。中俄合作旨在造福两国人民，双方已建立起完备的合作机制，无论什么样的外部干扰和打压，中俄合作都能够克服困难，保持航向不偏、动力不减。四是坚实的民意基础，两国人民有着共同的历史记忆、相近的价值追求和深厚的传统友谊，珍视彼此间的互利合作，汇聚起推动合作的不竭动力。

王毅表示，如果把中俄合作比作一列高铁列车，虽然行进途中风景在变，天气会变，但列车行进的方向不会变，稳步前行的节奏不会变。面对动荡变革的世界，中俄合作将继续沿着既定轨道向前发展，聚力实现三个目标：

一是为双边关系夯实物质基础，打牢经贸和能源合作基本盘，挖掘科技创新、绿色发展等领域合作潜力，打造合作增长点。二是为两国共同振兴提供更多机遇，进一步扩大相互开放，彼此借鉴有益经验，共享创新成果，深化产业融合。三是为全球发展注入更大动能，进一步推进共建“一带一路”与欧亚经济联盟对接，引领区域合作，以高水平中俄合作助力全球产业链供应链安全稳定畅通。

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