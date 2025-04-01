人民网莫斯科4月1日电 （记者肖新新）当地时间2025年4月1日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在应邀对俄罗斯进行正式访问期间接受了“今日俄罗斯”国际媒体集团专访。

在回答记者关于中俄关系的问题时，王毅表示，中俄互为最大邻国，都是世界大国和联合国安理会常任理事国，都对维护世界和平发展负有特殊责任。两国在习近平主席和普京总统战略引领下不断深化战略协作伙伴关系，完全符合历史发展逻辑，也具有强大内生动力；有利于双方和睦相处、彼此成就，也有利于推动世界多极化和国际关系民主化。

王毅说，当前的中俄关系有三大特质：一是世代友好，永不为敌。中俄关系是在不断总结历史经验和汲取过去教训基础上走向成熟的。两国领导人以长远政治眼光作出了“结束过去、开辟未来”的历史性决定。《中俄睦邻友好合作条约》确立的“世代友好，永不为敌”为双方在更高层次的战略合作提供了坚实法律基础。亲望亲好，邻望邻安。两国基于对彼此的正确战略认知，找到了符合共同利益的长远相处之道。70多年携手走来，中俄关系已凝聚起坚实的互信、深厚的底蕴、充实的内涵和强大的韧性。

二是平等相待，合作共赢。上世纪90年代初，两国确定了平等互利、优势互补的合作原则。进入21世纪后，合作共赢原则成为指导两国开展各领域务实合作的基本遵循。双方顺应时代进步方向，相互照顾对方合理关切，不断深化全方位合作，做大共同利益蛋糕。经过几十年发展和经营，中俄关系的内涵和外延都得到极大丰富和扩展，“高大上”和“接地气”的合作交相融合，为两国人民带来了实实在在的好处，也让世界分享到中俄合作的巨大红利。

三是不结盟、不对抗、不针对第三方。中俄这样具有全球影响的大国和邻国，无论结盟还是对抗，都不符合两国和两国人民的根本和长远利益。中俄关系坚持不结盟、不对抗、不针对第三方，既不对世界上任何国家构成威胁，更不受任何第三方的干扰和影响，不仅是当代新型大国关系的典范，更是动荡变革世界中的重要稳定力量。“三不”原则是国际关系史上的创举，也是两国关系发展的必然选择。

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