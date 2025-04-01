人民网曼谷4月1日电 （记者简承渊）加德满都消息：3月31日，尼泊尔博克拉国际机场首条国际定期直航航班、由喜马拉雅航空执飞的拉萨至博克拉航班正式开通。中国驻尼泊尔大使陈松、尼甘达基省首席部长潘迪，尼文化、旅游和民航部国务部长乔杜里、博克拉市长阿查里亚等到机场欢迎。

喜马拉雅航空执飞的拉萨至博克拉航班正式开通。中国驻尼泊尔使馆供图

陈松表示，建成博克拉国际机场和开通国际定期直航航班，是尼泊尔人民长期以来的美好愿望。应尼政府请求，中方克服各种困难，在博克拉建成了尼最现代化的国际机场。机场自投入使用已安全运营26个月，2023年、2024年旅客吞吐量远超过设计容量。近期，中方先后推动四川航空开通成都至博克拉定期商业包机、喜马拉雅航空开通拉萨至博克拉定期直航航班，此举是落实尼总理奥利2024年访华重要成果和“中国在行动”的具体体现，彰显了中方对中尼关系的高度重视。今年是中尼建交70周年和“2025尼泊尔旅游年”，中方愿同尼方加快推进两国务实合作项目，助尼实现“繁荣尼泊尔、幸福尼泊尔人”的国家愿景。

中国驻尼泊尔大使陈松致辞。中国驻尼泊尔使馆供图

潘迪、乔杜里、阿查里亚等诚挚感谢中方为推动博克拉国际机场开通国际定期直航航班付出的巨大努力，博克拉人民终于能够从自己城市的国际机场出发前往其他国家。尼方将继续支持博克拉国际机场运营发展，热切期望能有更多国家和城市开通至博克拉的国际定期直航航班，热烈欢迎中国游客来到美丽的博克拉。今年在尼中关系上是具有里程碑意义的一年，尼方愿同中方携手努力，落实好两国领导人达成的重要共识，加快推进尼中各领域互利合作，推动双边关系迈上新高度。

中尼两国嘉宾合影留念。中国驻尼泊尔使馆供图

自3月31日起，中尼合资喜马拉雅航空将每周执飞一班拉萨至博克拉往返航班。3月18日，成都天府至博克拉定期旅游包机已开通。

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