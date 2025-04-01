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IMF总裁说关税不确定性或拖累全球经济增长

2025年04月01日13:24 | 来源：新华网
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　　新华社纽约3月31日电（记者 刘亚南）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃3月31日接受媒体采访时说，美国政府关税政策的不确定性给全球经济活动带来风险，可能拖累全球经济增长。

　　格奥尔基耶娃表示，高频数据显示消费者和投资者信心在一定程度上走弱，这将对经济增长前景带来影响。关税政策越早明确越好，不确定性持续时间越长，可能对经济增长带来的负面影响越大。

　　她说，很多国家已经在新冠疫情期间用尽财政和货币政策空间，现在面临高负债，这限制了它们在未来遭受冲击时的反应能力。通胀回落出现任何放缓或逆转都可能让利率下降速度变慢，使国家债务再融资变得更困难。

　　格奥尔基耶娃表示，IMF在4月发布最新《世界经济展望报告》时可能小幅下调全球经济增长预期，贸易紧张局势可能让美国经济增长受挫。

　　她还表示，尽管全球贸易保护主义措施大幅增多，导致贸易模式重组及全球化面临挑战，但全球贸易将继续增长，服务贸易增速将超过商品贸易增速。

(责编：刘洁妍、张悦)

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