新华社华盛顿3月31日电 美国总统特朗普3月31日说，法国极右翼领导人勒庞被判监禁和禁止参选是“一件大事”，并将勒庞面临的法律困境比作他重新掌权前所面临的起诉。

当日，特朗普在白宫参加活动时说“这是一件非常大的事情”。他表示：“很多人认为她不会被判有罪……但她被禁止参选5年，而她是领先的候选人。”

彭博社发表评论说，特朗普的言论将加剧美国与一些欧洲盟友之间的紧张关系，这些欧洲盟友一直警惕特朗普重新掌权后，欧洲极右翼政党的势力会否增强，以及白宫是否会提高对贸易伙伴的关税。

法国一家法院31日作出判决，法国极右翼领导人勒庞挪用公款罪名成立，被判处4年监禁，其中2年实刑，5年内不得参选公职。

据法国媒体分析，勒庞目前在法国民调中表现突出，法院这一判决将阻碍她参加2027年法国总统选举。勒庞可以提出上诉，但法国上诉案件审理周期较长，实际情况会更加复杂。

勒庞现任国民联盟在法国国民议会的党团主席。她曾作为国民联盟候选人，于2017年和2022年参加法国总统选举并进入第二轮投票，但都输给法国现任总统马克龙。

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