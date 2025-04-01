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特朗普称沙特同意对美国公司投资“近万亿美元”

2025年04月01日13:23 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿3月31日电　美国总统特朗普3月31日表示，将在未来数周内访问中东地区，这将是他第二个任期内的首次出访。他同时声称，沙特阿拉伯官员已同意对美国公司投资近万亿美元。

　　特朗普在白宫对媒体说，他计划访问沙特和卡塔尔，并可能到访阿联酋及其他国家，访问“可能是下个月，也可能稍晚一些”。

　　特朗普称与中东有非常良好的关系，此次访问对于吸引中东对美投资来说很重要。他声称，沙特官员已同意对美国公司投资近万亿美元，“对我来说，这意味着工作岗位”。

　　美国新闻网站阿克西奥斯30日援引美政府官员及消息人士的话报道说，美国与沙特政府高级官员近几周就此次访问进行了讨论，目前正为访问做准备。两国间会谈将主要涉及外国投资、加强美国与海湾国家关系以及结束中东地区冲突等议题。

　　今年1月，沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼与特朗普通电话时曾许诺今后4年间增加6000亿美元对美投资。特朗普先前也曾暗示，有意选择沙特作为首个出访目的地，前提是沙特得“出钱”。

　　另据美国媒体报道，特朗普此前曾暗示，作为俄罗斯与乌克兰和平谈判的一部分，他可能在未来几个月前往沙特与俄罗斯总统普京会面，目前尚不清楚这是否是特朗普此次行程的一部分。

(责编：刘洁妍、张悦)

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