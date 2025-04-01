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共话中国经济新机遇｜专访：中国经济持续增长为全球带来机遇——访意中理事基金会会长马里奥·博塞利

2025年04月01日13:23 | 来源：新华网
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　　新华社意大利米兰4月1日电　专访：中国经济持续增长为全球带来机遇——访意中理事基金会会长马里奥·博塞利

　　新华社记者任耀庭　高婧妍　刁泽

　　意中理事基金会会长马里奥·博塞利近日接受新华社记者专访时表示，尽管当前全球经济面临诸多不确定性，但中国在数字转型和可持续发展方面取得重要突破，不仅为自身经济增长奠定坚实基础，也为全球市场带来新机遇。

　　博塞利表示，中国市场规模本身具有优势，对意大利企业尤其具有吸引力。中国在制药、医疗和互联网等行业潜力巨大，成为意大利乃至欧洲对华合作最感兴趣的领域。

　　博塞利认为，意中两国长期以来建立了稳定的互信关系，并在多个领域开展深入合作。中国高度重视与意大利的合作，意大利政府也在积极推动双边关系发展。

　　“去年11月，意大利总统马塔雷拉访问中国，我有幸参与其中，深切感受到两国间的友好氛围与共同价值观。”博塞利说。他认为，这种文化纽带将进一步推动双边经贸往来。

　　博塞利说，从长期来看，中国经济增长质量将显著提升。他对中国经济发展前景充满信心，认为中国经济韧性和发展潜力不可忽视。

　　他表示，中国政府强调平衡、和谐、可持续的发展理念，不仅符合中国自身需求，也将对全球经济产生积极影响。“中国人民珍视稳定与和谐，这正是中国经济持续增长的重要内在动力。”

　　展望未来，博塞利认为，当前欧中合作面临新机遇，深化与中国的贸易和投资往来，将为双方带来更广泛的共赢局面。

(责编：刘洁妍、张悦)

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