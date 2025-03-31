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世卫组织：以最高级别紧急行动响应缅甸地震救援

2025年03月31日13:17 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦3月31日电（记者王其冰）世界卫生组织30日发布新闻通报说，强烈地震“摧毁”了缅甸中部，扰乱卫生服务，将数以千计的民众置于危及生命的伤害和疾病暴发的风险之中，该组织正以最高级别的紧急行动作出响应。

　　世卫组织在通报中说，已向缅甸地震灾害最严重的内比都和曼德勒的医院提供近3吨医疗物资，同时正组织全球紧急医疗团队赴缅甸开展救援行动。

　　通报说，包括创伤包和多功能帐篷在内的救援物资已从缅甸仰光的紧急储备地运往地震灾区的主要医院。目前，首批物资已运抵内比都一家拥有1000个床位的医院，曼德勒的医院也将很快得到物资。

　　世卫组织还发出紧急呼吁，迫切需要800万美元资金，在未来30天内提供受伤人员的创伤护理、预防疾病暴发并恢复基本卫生服务。

　　世卫组织说，缅甸现状令人担忧。该组织在地震发生之前的一项评估显示，缅甸在2025年将有1290万人需要人道主义医疗援助。地震令当地的卫生医疗状况雪上加霜。

(责编：徐婵、卫嘉)

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