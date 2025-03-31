新华社缅甸曼德勒3月31日电（记者马卓言 才扬）截至当地时间3月31日8时，中国救援队在缅甸受灾严重的曼德勒市持续开展救援工作，共成功救出4名幸存者，包括3名成年女性和1名女童。至此，中方救援队在缅甸已救出6名幸存者。

中国救援队于30日17时抵达曼德勒市后，立即派出前突力量赴人员埋压地区实地踏勘开展工作，有序实施救援。31日0时40分，中国救援队在长城饭店作业场地搜救出一名成年女性被埋压人员，这是中国救援队救出的第一名幸存者；5时37分许、6时20分许、7时15分许，中国救援队、中国公羊救援队在天空公寓作业场地，通过切割、破拆、移除、绳索转运等救援技术，先后救出1名被困女童和包括1名孕妇在内的2名被困女性。目前，获救人员已经送医治疗。

据悉，中国应急管理部统筹组织的5支社会应急力量共91人已全部抵达缅甸，正在参与或协助救援行动。经勘察评估，30日晚，中国救援队在我驻曼德勒总领馆附近一空旷地带建立营地，当晚已建成。

自30日起，中方多支救援队在缅甸地震灾区全力开展搜救。当地时间30日，中方救援队在当地救援力量配合下成功救出两名幸存者。

当地时间30日5时，中国云南救援医疗队在内比都一家医院的废墟下，救出一名已被困近40个小时的老人。30日9时30分许，中国湖南岳麓蓝天救援队在曼德勒佛学礼堂所在地成功救出一名幸存者。

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