新华社缅甸曼德勒3月31日电（记者 张东强）当地时间3月31日，中方救援队两个小时内在缅甸曼德勒天空公寓连续救出3人。在救援现场，中国救援队一分队分队长岳馨接受新华社记者专访，对此次救援过程进行解读。

岳馨说：“我们从昨天晚上11时开始，一直工作到今天早上太阳初升。我认为，工作时间再长都没有关系，最主要的是我们能给当地群众带来生的希望。”

岳馨说，中国救援队是根据场地优先级评估被选派到天空公寓开展救援工作的，这里“整体环境超乎想象，坍塌程度比较严重”，人员定位和搜索遇到许多问题。

首先，余震不断。搜救过程中遇到两三次余震。即便如此，“我们的队员也坚守在废墟中，对被困人员进行实时定位”。

其次，幸存者主要集中在公寓的5层或6层，公寓下层呈叠饼式坍塌。因此，人员定位需要采取包括破拆定位、有针对性视频监控、人工敲击询问等方式，再破拆打开绿色通道，“整体过程对我们队员的意志力和体能是一个极大的挑战”。

岳馨还表示，现场民众较多，“我们作为中国救援队，也想尽快给这个地方的老百姓一个好消息、一个鼓舞人心的消息。所以我们的队员废寝忘食地进行搜救”。

他还介绍，公羊救援队也参与救援，一起进行了破拆和定位，对救出幸存者做出了卓越贡献。“希望我们能救出更多幸存者。”

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