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葡萄牙外长兰热尔：深化语言教育合作 增进葡中相互理解

2025年03月31日09:05 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京3月31日电 （记者张荣）“我们需要鼓励在葡萄牙教授中文，也需要在中国推广葡萄牙语。”3月25日，正在中国进行访问的葡萄牙国务部长兼外交部长保罗·兰热尔来到北京外国语大学，就葡萄牙语言和文化等话题与北外师生进行交流，活动期间，他接受了人民网采访。他表示，语言是葡中两国人文交流的重要桥梁，深化语言教育合作将有助于增进相互理解。

3月25日，葡萄牙国务部长兼外交部长保罗·兰热尔访问北京外国语大学。北外校长、党委副书记贾文键会见兰热尔一行。北京外国语大学供图

3月25日，葡萄牙国务部长兼外交部长保罗·兰热尔访问北京外国语大学。北外校长、党委副书记贾文键会见兰热尔一行。北京外国语大学供图

兰热尔告诉人民网，葡中两国在语言教育与文化交流领域达成高度共识，双方将进一步加强合作，推动中文在葡萄牙及葡萄牙语在中国的教学。

谈及两国文化交流，兰热尔特别提到，波尔图与上海建立友好城市关系30年来，双方合作成果丰硕。“近期，上海举办了波尔图学派建筑师阿尔瓦罗·西扎的档案展，展现了葡萄牙在建筑领域的成就。波尔图建筑学院在10年内两获普利兹克奖，彰显了其在全球建筑领域的重要地位。”

兰热尔还指出，近年来，葡中两国文学互译作品数量也显著增加，葡萄牙作家在中国的影响力逐步提升，中国文学作品也在葡萄牙得到更多关注。他表示，未来两国将在建筑、文学、影视等领域进一步拓展合作，持续深化人文纽带。

当天，兰热尔来到北京外国语大学，与北外师生进行交流。兰热尔高度评价北外在葡萄牙语教学领域的成就。他期待葡中双方进一步加强语言教育合作，通过互学对方语言增进友谊。

北外校长、党委副书记贾文键，党委常委、副校长赵刚会见了兰热尔一行。贾文键介绍了北外在学科建设、人才培养及国际合作方面的成果，并表示，北外愿与葡方深化合作，推动两国学术界尤其是青年之间的交流，为增进中葡相互理解贡献力量。

随后，兰热尔以"葡萄牙语言与文化"为主题在北外发表演讲，他强调，葡萄牙语不仅是文化载体，更是跨文化交流的桥梁，他鼓励师生深入学习语言，成为促进葡中乃至全球多元文化互鉴的使者。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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