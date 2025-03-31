新华社北京3月30日电 题：“关税大棒”破坏贸易秩序——美国何以成为全球“风险源”②

新华社记者许苏培

美国新政府上台后，打着“美国优先”旗号，四处挥舞“关税大棒”。如今，关税已被美国政府包装成“多功能武器”——既是外交谈判的筹码，又是推动“制造业回流”的利器，还是政府的“创收密码”。

然而事实上，“关税大棒”无助于美国实现既定目标，反而推高通胀、扰乱供应链、破坏贸易秩序，成为世界经济不稳定的主要风险源。

新一轮加征关税直接导致企业运营成本激增，全球贸易成本上升，供应链严重受损。以高度依赖全球化分工的汽车产业为例。美国总统特朗普宣布将对进口汽车加征25%的关税，严重冲击这一产业。德国大众汽车在一份声明中说：“整个汽车行业、全球供应链、企业以及消费者都将不得不承受负面影响。”据路透社报道，加税计划将颠覆汽车贸易和供应链，给消费者和投资者带来不确定性，并重创从亚洲到美国的全球汽车制造商股价。

“我们如何负担得起。”这是美国《纽约时报》从近100家从中国进口商品的美国公司那里得到的反馈。一些商家谈到了一种“商业瘫痪”的感觉：在不可预测的新关税浪潮中，他们甚至不敢制定长期经营计划。“这些关税措施是自取灭亡、自毁前程的，是导致经济增长放缓和通胀上升的根源，不仅在美国，在全世界都是如此。”澳大利亚国库部长吉姆·查默斯说。

更加危险的是，当前美国已不满足于单边加税，而是试图推行所谓“对等关税”、重构全球关税体系，系统性破坏国际贸易秩序。美国彼得森国际经济研究所高级研究员查德·鲍恩指出，美国对不同国家征收不同关税，公然违反世贸组织成员之间不相互歧视的承诺。如果美国提高关税税率，超过与其他成员谈判达成的最高水平，同样违反世贸规则。鲍恩认为，美国单方面决定逐个产品、逐个国家提高进口关税，严重破坏当今全球贸易体系。

面对美国的经济胁迫，加拿大、欧盟、中国等方面迅速宣布反制措施，其他国家也不得不准备反制，全球贸易摩擦的烈度将大幅升级。加拿大《环球邮报》3月5日刊发社论，批评美国发动“不合理、不必要的贸易战”将美国与其他国家割裂开来，那些与美国关系紧密的国家“将不得不负责自己的安全，发展更可靠的贸易伙伴关系”。

值得注意的是，尽管美国政府一再渲染“贸易吃亏论”，但世贸组织总干事伊维拉近期发表《美国是贸易大赢家》一文，揭示了一个被美方刻意掩盖的真相——美国不仅是全球贸易体系的最大受益者，更是在服务贸易领域占据绝对优势。《纽约时报》专栏作家托马斯·弗里德曼认为，自二战以来，美国借助其在众多国际机构中的地位，在推动经济增长中分得最大利益，“当像我们这样的国家突然偏离这个角色并成为这个体系的掠夺者时，要注意了”。

历史反复证明，贸易保护主义是饮鸩止渴的毒药。美国政府的单边政策和激进策略似乎能为某个群体换来一些短期利益，但最终带来的却是国际孤立、盟友疏远，并加速全球贸易体系的撕裂。《日本经济新闻》刊文说，如今的“美国梦”对世界来说是一场噩梦，使自由贸易体制陷入危机的关税战就是最显著的例子。《纽约时报》的评论说，欧洲人已经意识到，他们原以为是朋友的美国，实际上是一个“流氓超级大国”。

当美国沉迷于挥舞“关税大棒”之时，世界正在形成新的共识：美国正亲手埋葬自己曾经倡导的自由贸易秩序，蜕变为世界经济的巨大风险源。这场由美国挑起的贸易战，终将以霸凌者失败告终，这也是历史的必然。

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