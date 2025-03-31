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欧洲丝路智联促进会联合创始人：中国在人工智能合作方面领先于世界其他国家和地区

2025年03月31日08:54 | 来源：中央广电总台国际在线
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　　国际在线报道（记者 王鲁平 田媛媛）：3月28日上午，京津冀协同创新与高质量发展论坛在中关村论坛框架下举行。在当今全球科技竞争与合作交织的背景下，中关村论坛作为科技创新领域的重要国际平台，正发挥着日益关键的作用。

　　欧洲丝路智联促进会联合创始人、董事于尔根 克鲁特（Jrgen Klute）面对形态各异的机器人感叹道：“这是我第一次来中国，中国科技创新与产业发展的深度融合令人惊叹。”这位欧洲议会前议员在接受国际在线记者专访时表示，中国在人工智能合作方面领先于世界其他国家和地区。

【外专谈中关村论坛】欧洲丝路智联促进会联合创始人：中国在人工智能合作方面领先于世界其他国家和地区_fororder_图片2

　　于尔根 克鲁特（田媛媛 摄）

　　于尔根 克鲁特表示，中关村论坛上的机器人展示令他大开眼界。“这是我第一次在现实中看到如此多样的机器人，以往我只在视频里见过。这里不仅有人形机器人，还有国际象棋机器人、诊断机器人等，它们与AI（人工智能）相结合，展示出了巨大的进步。”他强调，在欧洲，人们过去常常将人工智能视为一种威胁，主要担忧其被用于制造假新闻等负面用途。但中关村论坛让他看到了人工智能和机器人技术结合的积极一面，这些人工智能应用展示了技术改善人类生活的可能性。

　　于尔根 克鲁特对中关村论坛展现的合作精神感触颇深。他强调，技术发展没有国界，应对如气候变化这样的全球性问题，需要全球各国携手合作。于尔根 克鲁特长期关注中国的发展，他表示：“我们不能指望仅靠世界的某一个国家或地区来解决这些问题，而是要利用科学创新和产业发展，通过大量的合作来共同应对。”

　　此次参加中关村论坛，让于尔根 克鲁特对中国的科学研究和创新环境有了全新的认识。“以前在欧洲，我们通常认为中国只是笔记本电脑、智能手机的制造商。但在这里我真正认识到，中国所做的远不止这些。”他表示，中国在科研创新方面的投入巨大，并且取得了显著的成果，这远远超出了他的预期。于尔根 克鲁特感慨道，通过与中国科研人员和企业代表的交流，他深切感受到中国在科技领域的蓬勃发展态势，以及中国为推动科技创新所付出的努力。

　　于尔根 克鲁特所在的欧洲丝路智联促进会（EURSRC）是一个总部设在布鲁塞尔的非政府组织，致力于促进共建“一带一路”倡议在欧洲的合作与发展。他介绍说，该组织在欧洲与不同的大学和公司建立了广泛联系，通过组织代表团互访、举办交流活动等方式，推动中欧之间在科技、经济等领域的合作。“我们不想仅仅停留在理论层面，而是希望让人们在现实中真正接触和交流。”于尔根 克鲁特强调，组织面对面的交流活动至关重要，这样可以让中欧双方的人员更好地了解彼此，建立信任，从而为进一步的合作奠定基础。

　　面对复杂国际形势，中欧之间的科技合作面临着一些挑战，但也蕴含着巨大的机遇。于尔根 克鲁特呼吁，中欧双方应加强沟通与协作，充分发挥各自的优势，共同推动科技进步和经济发展。他相信，通过中关村论坛这样的平台，以及众多非政府组织的努力，中欧科技合作将迎来更加广阔的发展前景。

(责编：刘洁妍、张悦)

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