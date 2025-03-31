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法国呼吁以色列停止袭击加沙并重返停火

2025年03月31日08:52 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎3月30日电（记者乔本孝）法国总统马克龙30日在社交媒体发文说，他当天与以色列总理内塔尼亚胡通话，呼吁以色列停止对加沙地带的袭击并重返停火。

　　马克龙说，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）也应该恢复停火，加沙地带的人道救援应立刻重启。他重申，释放所有被扣押人员和以色列的安全是法国的一项优先事项，落实“两国方案”是唯一能为巴以双方带来和平与安全的途径。

　　马克龙说，他在通话中还呼吁以色列和黎巴嫩冲突各方执行2024年11月达成的停火协议，确保以黎临时边界“蓝线”两侧平民安全。

　　以色列和哈马斯今年1月达成加沙地带停火协议。3月18日，以方以哈马斯拒绝接受美国提出的停火方案、释放被扣押人员为由，恢复对加沙地带大规模空袭及地面行动。

　　黎巴嫩国家通讯社28日报道，以色列当天向黎首都贝鲁特南部郊区一栋建筑物发射两枚导弹，将其彻底摧毁。以色列国防军同日发表声明说，以军袭击了位于贝鲁特的一处黎巴嫩真主党重要据点。

(责编：刘洁妍、张悦)

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