新华社北京3月31日电 当地时间3月31日零时40分左右，中国救援队在缅甸地震重灾区曼德勒市的长城饭店救援点成功救出一名女性幸存者。前一天上午，湖南岳麓蓝天救援队在曼德勒佛学礼堂成功救出一名幸存者。

国际社会继续向灾区派出救援力量，援助缅甸。红十字会与红新月会国际联合会30日拨款200万瑞士法郎（约合1650万元人民币），向缅甸地震灾区提供支持。

马不停蹄，连夜搜救

在曼德勒长城饭店救援点，中国救援队经过5个多小时的紧张搜救，救出一名女性幸存者。这名幸存者已被困近60小时，获救时生命体征良好。这是中国救援队当地时间30日下午5时许抵达重灾区曼德勒后救出的第一名幸存者。

经过长途车程抵达曼德勒后，中国救援队迅速同我驻当地使领馆和地方政府确认灾情，立即派出前突小队赴人员埋压地区实地踏勘开展工作。

30日上午9时30分许，岳麓蓝天救援队在曼德勒佛学礼堂所在地通过生命探测仪发现一名仍有生命体征的幸存者，之后与当地消防队合作商讨救援方案，开展破拆营救，成功将这名幸存者救出。

30日凌晨5时，经过连夜紧急救援，中国云南救援医疗队会同当地救援力量，在内比都一家医院的废墟下，救出一名已被困近40个小时的老人。

浙江公羊救援队30日凌晨在灾区一栋倒塌楼房里救出一名缅甸籍少年，这名少年在急救车转运途中不幸失去生命体征。

更多中国救援力量抵达

当地时间30日晚，中国国际救援队118名队员携6条搜救犬、2台救援车、救援装备和物资634件套及医疗物资，抵达缅甸内比都军用机场。

3月30日，在缅甸曼德勒，中国救援队队员（左）在长城饭店开展救援。新华社记者 才扬 摄

救援队包括地震专家、结构工程师、搜救队员、医疗队员及搜救犬分队，配备生命探测仪、破拆设备及野战医院系统，可独立开展震区两个方向72小时高强度救援行动。

中国国际救援队成立于2001年，曾参与印尼海啸和巴基斯坦、尼泊尔地震等20余次国际救援，具备联合国重型救援队认证资质。

国际社会继续援助

红十字会与红新月会国际联合会30日发起紧急呼吁，力争在未来24个月内筹集1亿瑞士法郎（8.25亿元人民币）救济缅甸2万户家庭。红十字会与红新月会国际联合会救灾应急基金已拨款200万瑞士法郎，向缅甸灾区提供支持。

东盟国家外交部长30日召开紧急视频会议，同意启动紧急响应机制，就共同应对缅甸、泰国多地发生的地震加强协调，承诺向受灾地区提供进一步人道主义援助。会议同意部署东盟紧急响应和评估小组，启用东盟灾害紧急物流系统，并由东盟人道主义救援协调中心统一协调，东盟秘书长将定期通报最新进展。

据越通社30日报道，越南国防部和公安部分别派遣救援队于当天下午启程赴缅甸协助抗震救灾。越南国防部派出的救援队由80名军人组成，公安部派出的救援队由26人组成。

日本外务省30日宣布将通过日本国际协力机构向缅甸灾区派遣由5人组成的调查小组，调查当地救援需求，以协调向灾区派遣救援队伍，调查小组定于30日从日本出发。

孟加拉国三军新闻局29日发表声明说，孟加拉国武装部队救援队计划于30日前往缅甸，救援队将向缅甸提供紧急药品、救援物资，开展救援和医疗援助。

缅甸国家管理委员会当地时间30日下午2时许通报，缅甸强震造成全国死亡人数升至约1700人，另有约3400人受伤、约300人失踪。目前，当地救援条件复杂，余震随时发生。救援过程中，当地时间30日下午1时38分许，曼德勒省发生5.2级地震，严重影响救援进程。（记者马卓言、才扬、黎广滔、王嘉伟、毛鹏飞）

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