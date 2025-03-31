新华社洛杉矶3月30日电（记者谭晶晶）美国总统特朗普30日在接受美国媒体采访时表示，他对俄罗斯总统普京“非常生气”，如果因俄罗斯的原因导致俄乌不能达成停火协议，美国可能对俄罗斯石油买家征收“二级关税”。

特朗普当天在接受美国全国广播公司电话采访时说，他对于普京最近批评乌克兰总统泽连斯基的可信度等言论“非常生气”和“恼火”。如果他与俄方无法就停止在乌克兰的流血冲突达成协议，并且他认定是俄罗斯的责任，那美国将对所有来自俄罗斯的石油征收“二级关税”。“这意味着如果你从俄罗斯购买石油，你就不能在美国做生意了……所有石油将被征收25%的关税，所有石油将被征收25%到50%的关税。”

特朗普说，如果俄乌停火协议没有达成，这一关税措施将在一个月内生效。

特朗普还表示，普京知道他很生气，但他与普京“关系很好”，两人计划下周再次进行沟通。

普京27日表示，可以在联合国主持下，与美国、欧洲以及俄罗斯的盟友共同讨论在乌克兰实行临时管理的可能性，以便在乌克兰举行民主选举。

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