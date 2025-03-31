新华社德黑兰3月30日电（记者陈霄）伊朗总统佩泽希齐扬30日表示，已通过阿曼向美方递交回信，拒绝了与美国进行直接谈判，但间接谈判始终开放，美方行动将决定谈判前景。

据伊朗总统府30日发表的声明，佩泽希齐扬是在当天的内阁会议上作出上述表态的。他强调，伊朗从未回避谈判，但“违背承诺的行为”给谈判带来阻碍，“美国的行动决定着谈判的前路”。

伊朗政府发言人穆哈杰拉尼同日发布消息说，与美国的间接谈判已提上日程，外交进程仍在继续。

特朗普在本月7日播出的访谈中透露，他已致信伊朗最高领袖哈梅内伊，敦促伊方就放弃开发核武器计划与美国进行谈判。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

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