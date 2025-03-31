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以总理：可进行下一阶段谈判 但哈马斯必须放下武器

2025年03月31日08:50 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷3月30日电（记者陈君清　王卓伦）以色列总理内塔尼亚胡30日在政府会议上表示，以色列准备好就加沙停火协议进行下一阶段谈判，但巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）必须放下武器。

　　内塔尼亚胡说，哈马斯声称以色列没有准备好进入停火协议第二阶段谈判，“那不是真的，我们准备好了”。不过，要实现谈判，哈马斯要放下武器，以方将允许其领导人离开加沙地带，以色列将负责加沙地带的总体安全，并促成实施美国总统特朗普提出的“自愿移居”计划。在此基础上，以色列随时准备好进行第二阶段谈判。

　　内塔尼亚胡说，以色列在加沙地带的军事行动正在发挥作用，一方面摧毁了哈马斯的军事和治理能力，另一方面为释放被扣押人员创造了条件。他称，在武力下进行谈判是“有效”的。

　　以色列和哈马斯1月达成加沙地带停火协议后，以方以哈马斯拒绝接受美国提出的停火方案、释放被扣押人员为由，于本月18日恢复对加沙地带大规模空袭及地面行动。

(责编：刘洁妍、张悦)

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