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日本学者呼吁日本社会深刻反省历史

2025年03月31日08:49 | 来源：新华网
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　　新华社东京3月30日电（记者李子越）日本历史学者、山口大学名誉教授纐纈厚29日围绕1931年侵华日军轰炸锦州这一历史事件阐述观点时说，日本社会应树立正确的历史认知，通过对历史的深刻反省，推动与周边国家建立稳定、持久的和平关系。

　　纐纈厚在东京举行的一场演讲会上说，1931年侵华日军轰炸锦州造成大量无辜平民伤亡。文献资料表明，日军当时并非以军营为目标，而是直接轰炸包括普通民居在内的城区，这严重违反国际准则。

　　他表示，如今日本不仅对这一事件鲜有提及，而且还习惯于将侵略责任归咎于“关东军的擅自行动”，但实际情况是，在军国主义的煽动下，从“参谋本部”到一些企业和媒体，都在不同程度上推动扩大了对外战争。他指出，对日本战败原因缺乏认识，也就难以正确面对历史。

　　今年是第二次世界大战结束80周年。纐纈厚呼吁，日本应以此为契机，摒弃以军备扩张为中心的安全观，重申日本宪法所确立的和平原则，通过对历史的深刻反省，推动与周边国家建立稳定、持久的和平关系。

(责编：刘洁妍、张悦)

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