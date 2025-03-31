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芬兰总统与特朗普谈“破冰”生意

2025年03月31日08:49 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月30日电 尽管欧洲联盟与美国近来因乌克兰危机分歧和关税争端关系趋冷，欧盟成员国芬兰总统亚历山大·斯图布29日突然访美，赴佛罗里达州海湖庄园与美国总统唐纳德·特朗普会面，双方围绕美国从芬兰购买破冰船议题进行磋商。

　　特朗普在其社交媒体平台“真相社交”发文说，“斯图布总统与我期待加强芬美伙伴关系”，包括“采购和研发大量美国急需的破冰船”。芬兰总统府在一份声明中称，斯图布此次赴海湖庄园拜会特朗普属“非正式访问”。

　　2014年4月3日，在芬兰赫尔辛基，“波罗的海”号破冰船停泊在码头。新华社记者张璇摄

　　2014年4月3日，在芬兰赫尔辛基，“波罗的海”号破冰船停泊在码头。新华社记者张璇摄

　　按照路透社说法，斯图布29日与特朗普共进早餐和午餐，一起打高尔夫球，并就乌克兰危机等多个外交议题交换意见。斯图布启程前说，他希望借助“破冰船外交”使芬兰与美国、与特朗普保持良好关系。

　　去年11月，上届美国政府与加拿大、芬兰签署《破冰船协作行动协议》，三方希望“共同开发世界级极地破冰船”。本月13日，特朗普与北大西洋公约组织秘书长马克·吕特会面时宣布，美国有意订购48艘破冰船，以“加强美国在北极圈的存在”。

　　作为欧盟内与俄罗斯边界线最长的国家，芬兰在乌克兰危机2022年全面升级后“拒俄亲美”情绪浓重，改变了原先长期奉行的军事中立原则，于2023年4月正式加入北约，并在安全、防务等领域对美国产生更大依赖。

　　不过，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京28日警告说，越来越多迹象表明以美国为首的北约将北极视作未来冲突的起点，包括芬兰、瑞典在内的多个北约国家正在进行“在北极用兵”训练。他表示，俄罗斯将密切关注该地区形势，“通过加强俄军作战能力”回应有关威胁。（王逸君）

(责编：刘洁妍、张悦)

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