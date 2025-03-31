人民网伦敦3月30日电 （记者许立群）3月29日，云南白族青年艺术家阿紫香的个展《景泰蓝·丝路鎏金》在伦敦开幕。此次展览不仅是以当代艺术手法展出的景泰蓝现代展，更是一次跨越数百年的崭新的文化对话。

展览以丝绸之路为灵感，展现了景泰蓝在文化交汇中的重要角色。展厅里，景泰蓝器物伫立于沙埋立柱之上，如同大漠中的烽燧，见证着文化的交汇；而散落的船只在风沙之间游移，隐喻着时间的流转。掐丝化作流线，釉彩映射时间，沙粒承载记忆，历史在此新生。

景泰蓝，学名“铜胎掐丝珐琅”，其制作过程复杂，主要工序包括前期设计、制胎、掐丝、点蓝、烧蓝、打磨和镀金。景泰蓝并非单纯指代某一色彩，而是中国独具特色且享有盛誉的金属工艺品类别之一。历史上，景泰蓝制品曾长期作为皇室御用之物，其设计繁复精美，质地贵重。明清时期，不论是工艺、造型还是色彩运用上，景泰蓝都达到了鼎盛。解放后，在国家的大力推动下，景泰蓝开启了新的艺术生命。

据介绍，阿紫香是一位中国白族艺术家，师从工艺美术大师霍铁辉，专注于景泰蓝、雕塑、油画等多媒介创作。阿紫香的作品不仅传承了传统技法，也融入了现代设计理念和故乡语汇。作为云南大理凤羽的形象大使，阿紫香对家乡如数家珍。她介绍，凤羽在西汉时就是古南方丝绸之路的必经地，是滇西茶马古道的重要驿站，也是徐霞客驻留最久的一个地方，现被列为云南省第一批地名文化遗产保护古镇。她说，“小时候，我常常看到一些阿嬷做扎染，那些蓝色的纹路就像洱海的波浪，涟漪在白色的棉布上，这种蓝白相间的颜色对我有很大的冲击力，所以我把这种颜色运用到景泰蓝创作中，谱写我对家乡的记忆。”

本次展览还特别设置了互动工作坊，观众可以亲手体验掐丝、点蓝等工艺，让景泰蓝不再遥不可及，而成为可以感受、创造、交流的文化载体。

展览策展方TiTi.POEM 是一支年轻的团队，成员皆来自皇家艺术学院、中央圣马丁、格拉斯哥艺术学院等英国顶尖艺术院校，致力于推动艺术与文化的跨界融合。

中国驻英国大使馆公使衔参赞李立言在开幕致辞中表示，文化艺术交流对于深化中英相互了解发挥着重要作用。他鼓励中国年轻艺术家们讲好中国故事、弘扬中国优秀传统文化，成为连接中英两国人民的桥梁。

展厅一角。欧阳开宇摄

阿紫香与景泰蓝作品。欧阳开宇摄

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