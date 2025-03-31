美国总统特朗普29日再次公开表达夺取格陵兰岛控制权的强烈意愿，表示会使用包括武力在内的一切手段控制格陵兰岛。此前一天，美国副总统万斯“未经邀请”到访这处丹麦自治领地，其间称美方“别无选择地”须在保护格陵兰岛中扮演关键角色。

美方一连串言论遭丹方“反呛”，同时引发大量民众抗议；美方此访在当地不受欢迎，行程大幅压缩……有外媒报道感叹：“万斯感受到格陵兰岛寒意”。

美方遭“严寒般”冷遇

万斯28日率团访问位于格陵兰岛北部的美国皮图菲克太空基地。一段发布在网络上的视频显示，他在访问期间当众感叹：“这里真是冷得要命！”

英国天空新闻频道网站一篇题为《万斯感受到格陵兰岛寒意 但对欧洲盟友也无温暖言辞》的报道指出，他的感叹既出于格陵兰岛的实际低温，也是他和美方代表团在当地遭到冷遇的写照。

这是3月28日在丹麦自治领地格陵兰岛首府努克拍摄的美国副总统万斯讲话的直播画面。新华社记者彭子洋摄

美方原计划访问团由万斯夫人乌莎·万斯领衔，其行程包括出席一场代表当地民族文化的狗拉雪橇比赛，但主办方直言“没有邀请美国人”。在遭到舆论批评后，美方取消探访美军基地以外行程活动，并改由万斯本人率团。

美方代表团除副总统万斯夫妇外，还包括美国总统国家安全事务助理华尔兹夫妇、能源部长赖特。报道认为，美国代表团“人员扩容、日程缩水”，其期待与实际待遇形成鲜明反差。

万斯一行29日得到了美国总统特朗普声援。特朗普当天接受采访时说，美方“有很大机会”无需动用武力，就能达成控制格陵兰岛的事实，但格陵兰岛事关世界和平与国际安全，美方会考虑使用任何手段达到这一目的。

丹方回应：美国该照照镜子

万斯28日在美军基地发表讲话时说，格陵兰岛对美国至关重要，美国需要确保在北极的领导作用；丹麦对格陵兰岛的安全、防务等方面“投资不足”，没有履行应尽责任；希望格陵兰岛选择与美国合作，格陵兰岛“在美国安全保护伞下比在丹麦安全保护伞下会好得多”。

3月28日，在丹麦自治领地格陵兰岛首府努克，一名女子举着抗议标语。新华社记者彭子洋摄

丹麦外交大臣拉斯穆森29日针对万斯言论表示，丹方对批评持开放态度，但他不喜欢万斯声称格陵兰岛“投资不足”等言论的语气，“这不是对亲密盟友讲话的方式”。拉斯穆森在接受丹麦广播公司采访时也说：“我觉得（万斯的）批评有些不合适，也许美国该照照镜子。”

不过，拉斯穆森提到，他认为丹麦和美国仍是亲密盟友。

丹麦首相梅特·弗雷泽里克森则在一份声明中表示，万斯的说法“不公平”。

丹麦民众：“格陵兰岛不出售！”

格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。该岛是丹麦的自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。民意调查显示，绝大多数格陵兰岛居民都反对该岛成为美国的一部分。

“那一天，整个努克的民众都团结起来了！”回忆起15日举行的反美示威游行，格陵兰岛首府努克所在的塞梅索克地区政府特别顾问古斯塔夫·彼得森仍然心潮澎湃。

参加当天游行的民众超过千人，考虑到努克人口只有1.5万，这个数字相当可观。游行民众高举“格陵兰不卖”“格陵兰岛属于格陵兰人”“美国人回家去”等标语，从市中心行进至美国驻努克领事馆。

3月29日，在丹麦首都哥本哈根，民众聚集在美国驻丹麦使馆门前进行抗议。新华社发（刘智超摄）

而在丹麦首都哥本哈根，数百名示威民众于29日手举“离格陵兰岛远点”“我们支持格陵兰岛人民”“美国走开”等标语牌，聚集在美国驻丹麦使馆门前。

前联合国大会主席、丹麦前外交大臣莫恩斯·吕克托夫特在现场发表演讲说：“我们必须在联合国为我们的主张而斗争。可以确定的是，绝大多数国家都会谴责美国对格陵兰岛的侵略行为。我们永不放弃！”演讲引发民众欢呼，他们用丹麦语和格陵兰语反复高喊：“格陵兰岛不出售！”

在丹麦第二大城市奥胡斯，同日也有数百人聚集在市中心步行街，表达对格陵兰岛的支持和对美国的不满。（记者：周啸天、张玉亮、郭爽、郑昊宁；视频：周啸天）

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